Delcy Rondríguez rechazó reunión del jefe del Parlamento con el canciller de Brasil

EFE

Caracas.- La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó hoy la reunión celebrada en Brasilia entre el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, el opositor Julio Borges, y el canciller de Brasil, José Serra, quien, dijo, ostenta un cargo de "facto".



A través de su cuenta en la red social Twitter, la ministra expresó que Venezuela "rechaza categóricamente la ilegítima reunión entre Julio Borges y el canciller (brasileño) de facto José Serra".



En ese sentido, indicó que Julio Borges es un "usurpador de funciones" que está "implicado en delitos contra el orden constitucional" de su país y que se encuentra haciendo "gala de amistades corruptas".



Asimismo, afirmó que el canciller de Brasil, al que señaló de estar "implicado en graves actos de corrupción", se está inmiscuyendo en los asuntos de su país.



"Golpistas no podrán con nuestro pueblo", aseguró.



Según la ministra de Exteriores venezolana, "la derecha corrupta, golpista y criminal se carteliza internacionalmente contra los pueblos" de América "y favorece poderes imperiales".



Julio Borges, que viajó el miércoles a Brasil, se reunió la mañana de este jueves con el ministro de Exteriores brasileño en el Palacio Itamaraty de Brasilia, para tratar la crisis económica, política y social que vive la nación caribeña, según una nota de prensa del Parlamento venezolano.



"Estuvimos dos horas con Serra y su equipo repasando todos los temas de Venezuela, especialmente la crisis social y económica, donde el Gobierno de Brasil nos ofreció donar alimentos y medicinas para ayudar a los venezolanos", señaló Borges.



Según el comunicado, Serra le expresó a Borges su preocupación por la migración de los venezolanos, "la violación de los derechos humanos" de los políticos y estudiantes, así como su reconocimiento y apoyo a la AN venezolana.



El presidente del Legislativo venezolano también sostuvo una reunión el miércoles con el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia.



Tras esa reunión, Maia aseguró que será convocada una cita parlamentaria latinoamericana para "enfrentar" lo que consideró el "autoritarismo" del Gobierno de Nicolás Maduro.