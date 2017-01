Delegados del Gobierno en diálogo venezolano se reúnen con enviado del papa

"Sostuvimos reunión con Monseñor Celli, enviado del papa para acompañar el diálogo por la paz y estabilidad. Año nuevo, ímpetu renovado por Venezuela", escribió la canciller en su cuenta de Twitter.



La jefa de la diplomacia venezolana expresó en otro mensaje que el "papa Francisco mantiene su compromiso con el diálogo en Venezuela en beneficio" del pueblo y agregó que el presidente del país, Nicolás Maduro, agradece las gestiones de su santidad.



La ministra de Exteriores, que no ofreció más detalles sobre el encuentro, indicó que seguirán "transitando los caminos de la paz y la esperanza, derrotando la violencia opositora. El diálogo es el único camino en democracia".



El próximo 13 de enero está prevista una nueva reunión plenaria de diálogo entre el Gobierno y la oposición, luego de que el pasado 6 de diciembre las conversaciones entraran en "revisión".



Aunque el Gobierno sostiene que se mantendrán en el proceso, los opositores han dicho que aún no se dan las condiciones para retomar los encuentros entre las partes.



En una carta publicada el pasado 24 de diciembre y dirigida al secretario de Estado del Vaticano, monseñor Pietro Parolin, la oposición solicitó a la Santa Sede verificar lo que consideró el "incumplimiento" del Gobierno con el proceso de diálogo nacional.



Tres días después, el chavista Jorge Rodríguez señaló que el Gobierno no se levantará de la mesa de diálogo y que insistirán en el proceso porque, dijo, "es lo que todo el mundo quiere".



En esa oportunidad, Rodríguez aseguró que un sector de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) "está comprometido" con la violencia lo que, a su juicio, ha dificultado las negociaciones.



El alcalde afirmó que existe una "profunda división" interna en la alianza opositora y acusó a una parte de la misma de promover el odio.