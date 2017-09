Difieren audiencia de imputación de Tintori porque tribunal no tuvo despacho

EFE

Caracas.- La audiencia de imputación de Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, por el hallazgo de 200 millones de bolívares (unos 60.000 dólares a la tasa oficial) en efectivo en su automóvil, fue diferida debido a que el tribunal donde había sido citada este martes no tuvo actividad legal.

"Nos presentamos ante tribunales porque no tenemos nada que temer, porque no hay delito. Como siempre lo ha hecho Leopoldo, quien ha dado la cara ante Venezuela. Ccumplimos con la cita injusta que me hicieron y fue diferida", informó Tintori en una nota de prensa.

Por su parte, el abogado de la esposa de López, Juan Carlos Gutiérrez, indicó a periodistas que han tratado de asistir al tribunal desde el viernes para que se les informe "con claridad" cuáles son las evidencias y cuáles los presuntos delitos que se están imputando, pero no ha habido despacho hasta el momento.

"Lo que pretendemos con mayor necesidad es poder tener acceso al expediente, y eso requiere de un trámite de asignación de juramentación del abogado defensor, que lo vamos a hacer una vez se tenga el primer día de actividad judicial", señaló.

El pasado martes, el nuevo fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek Saab, informó sobre el hallazgo por parte de las autoridades de 200 millones de bolívares en un vehículo de un familiar de López.

Tras esto, Tintori informó que el dinero incautado le pertenecía y que este estaba destinado a gastos familiares de urgencia.

En ese sentido, la esposa de López denunció un "montaje" y una "persecución" en su contra.

Este martes Tintori reiteró que no tiene "nada que esconder" y señaló que "en Venezuela no hay Estado de derecho". "Por eso existe un riesgo ante cualquier imputación, porque la falta de garantías judiciales que hay en Venezuela, comprometen el proceso que montaron en contra de mi familia", agregó.

Entretanto, Gutiérrez explicó que "la ley en materia de dinero en efectivo no establece punibilidad". "La posesión de dinero en efectivo no es delito independientemente de su cantidad", concluyó.

Por este caso también han sido imputados dos directivos del Banco Occidental de Descuento (BOD). La institución financiera indicó el pasao lunes en relación al caso que es "usual" que se retiren montos importantes en efectivo cuando los clientes lo solicitan con antelación.