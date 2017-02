Diputado Carreño defiende a vicepresidente y dice que EEUU es "narcoestado"

En las afueras del Palacio Legislativo, el diputado criticó que la nación norteamericana "consigue" carteles en Centroamérica y en México, pero no habla de los carteles dentro de ese país.



"En todos lados fabrican carteles de la droga... ¿Dónde está esa estructura dentro de los Estados Unidos? Que reciben 570 toneladas métricas (que) entran todos los años a los Estados Unidos, en un país donde una persona no puede entrar ni siquiera a pie porque ya el muro está construido y lo que falta lo están construyendo", dijo.



En ese sentido, Carreño afirmó que nunca se escuchará a la nación norteamericana hablar de esos carteles porque, a su juicio, Estados Unidos "sí es un narcoestado".



Según Carreño, el ente internacional que elabora los informes "más serios" en la lucha contra el narcotráfico son las Naciones Unidas y, citando un informe de esta organización en 2016, destacó que 80 por ciento de la droga que llega a Estados Unidos es llevada desde Colombia a través del océano Pacífico.



"De las 570 toneladas métricas (de droga) que se producen, se procesan y se trasiegan desde Colombia a los Estados Unidos, el 80 por ciento sale por el océano Pacífico, Venezuela no tiene costa por el Pacífico", explicó el parlamentario.



Este planteamiento del diputado venezolano responde a las recientes acusaciones hechas por el Departamento de Tesoro de EE.UU. contra el vicepresidente El Aissami, que le vinculan con "desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos".



El Departamento del Tesoro sancionó a El Aissami y al empresario Samark José López Bello por considerarle su "testaferro" y proporcionar "material, apoyo financiero, bienes y servicios en apoyo de actividades de tráfico internacional de narcóticos".



Ante estas acusaciones, El Aissami calificó hoy de "miserable agresión" las sanciones impuestas contra él y afirmó que tiene la "moral intacta", "mayor firmeza y convicción antiimperialista", y "mayor conciencia chavista".



El gobernador del occidental estado Zulia, el chavista Francisco Arias Cárdenas, también se solidarizó públicamente a través de Twitter con el vicepresidente "ante la agresión de los voceros del Gobierno norteamericano".



Y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, mostró su apoyo al funcionario venezolano al escribir en Twitter: "Cuando la derecha nos ataca es señal de que vamos avanzando. Nada ni nadie detendrá la marcha victoriosa de la paz #VamosPaLanteTareck".