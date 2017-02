Diputados exigen al CNE publicación de cronograma electoral

Una comisión de diputados ingresó a estas oficinas, en medio de empujones y gritos entre los militares que custodian el CNE y los legisladores, para sostener una reunión con el rector Luis Emilio Rondón, el único de las cinco autoridades del Poder Electoral vinculado a la oposición.



El jefe de la bancada opositora y mayoritaria del Parlamento, Stalin González, encabezó el grupo que logró ingresar al CNE y que entregó a Rondón un acuerdo sobre "los derechos electorales", aprobado por la Cámara días atrás.



"Aunque el CNE no ha activado a lo interno los procedimientos (...) hoy 2 de febrero hay tiempo suficiente para que en 2017 se celebren los dos procesos electorales que esperamos para este año, y eso quedó suficientemente claro", dijo a periodistas y desde la sede del Legislativo González, una vez culminada la reunión.



El opositor aseguró que desde el ente electoral no existe en la actualidad ningún procedimiento administrativo contra la tarjeta unitaria usada por el antichavismo en los últimos años desde que fue creada la alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



González explicó también que los partidos opositores están abiertos al proceso de renovación de sus nóminas y que, en este sentido, el CNE no ha definido todos los criterios.



Sin embargo, pidió a las otras cuatro rectoras electorales atender sus demandas, recibirlos en las comisiones que presiden cada una, y ser admitidos en una audiencia "para hablar de las elecciones que están pendientes" en el directorio del CNE, en el que se reúnen semanalmente todas las autoridades del Poder Electoral.



La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó en octubre pasado de que las elecciones de gobernadores se realizarían "a finales" del primer semestre de 2017 -pese a estar fijadas por la Constitución para diciembre de 2016- y que los comicios para elegir alcaldes se llevarán a cabo en el segundo semestre de 2017.



La MUD ha criticado la "tardanza" del Poder Electoral para convocar estos comicios, un hecho que, afirman, representa un intento por retrasar los comicios y "suspender" el derecho al voto.