Diputados protestan en Defensoría del Pueblo venezolano por "golpe de Estado"

Los legisladores, de varios de los partidos que conforman la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), llegaron a la Defensoría a las 6.30 hora local (10.30 GMT), después de que el jueves miles de personas intentaran llegar allí y fueran dispersadas por la fuerza pública con agua y gases lacrimógenos.



El jefe de la bancada opositora que controla la Asamblea Nacional, Stalin González, encabezó esta protesta en la que los diputados desplegaron en la fachada del organismo una cinta de seguridad que tenía escrito "No pase" con el objeto de hacer una "clausura simbólica" del sitio.



El diputado José Manuel Olivares dijo desde el lugar que Saab defiende al Supremo "golpista" y al presidente Maduro, al que acusó de "dictador".



Los opositores exigen al ombudsman que avale un proceso iniciado esta semana en la Cámara con el que pretenden remover a los siete magistrados de la Sala Constitucional que firmaron la semana pasada dos sentencias, ya revocadas, que despojaban al Legislativo de sus atribuciones y limitaban la inmunidad parlamentaria.



Sin embargo, Saab indicó ayer que el Poder Ciudadano "acordó declarar la improcedencia" del proceso contra los jueces por considerar que es "inoficioso emitir pronunciamiento" pues las decisiones del Supremo ya habían sido "de oficio aclaradas".



Por ello, González dijo que el ombudsman no defiende al pueblo sino al Gobierno de Maduro y al Supremo.



"Improcedente es saber que ayer un pueblo venía a exigir respeto a la Constitución y usted 'Defensor' dejó que nos reprimieran en vez de dar la cara", agregó.



Entretanto, el diputado Jorge Millán consideró que la Defensoría es un espacio "inútil" y dijo que Saab "se ha convertido en un cómplice de lo que es un golpe de Estado perpetrado por el Tribunal Supremo de Justicia".



No obstante, lo invitó a "tomar acciones para que se proceda a la remoción inmediata de los magistrados".



La Constitución venezolana estipula que para que el Parlamento pueda iniciar el proceso de destitución de los magistrados del Supremo, el Poder Ciudadano, previamente, debe considerar que los jueces han cometido una falta grave.



El Poder Ciudadano es una institución integrada por la Fiscalía, la Contraloría y el Defensor del Pueblo.