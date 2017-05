El presidente de Venezuela no asistirá a investidura de Moreno en Ecuador

Quito.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no participará en la ceremonia en la que Lenín Moreno será investido hoy como gobernante de Ecuador en la sede del Parlamento, en Quito, confirmó a Efe una fuente de la Cancillería ecuatoriana.



La fuente precisó que Maduro designó a una delegación en su representación para la cita, pero no detalló los motivos de la suspensión del viaje.



"Nos acaban de informar que no viene el presidente Nicolás Maduro", se limitó a decir la fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Estaba previsto que Maduro llegara en torno a las 09.20 hora local (14.20 GMT) al aeropuerto de Quito, pocos minutos antes del inicio de la ceremonia en la que Moreno jurará el cargo, prevista para las 10.00 hora local (15.00 GMT).



Según la Cancillería, entre otros presidentes, ya se encuentran en Ecuador Michelle Bachelet (Chile), Evo Morales (Bolivia), Luis Guillermo Solís (Costa Rica), Pedro Pablo Kuczynski (Perú) y Juan Orlando Hernández (Honduras).



En los últimos días grupos de venezolanos en Quito se han manifestado frente a la sede del movimiento oficialista ecuatoriano Alianza País (AP, de izquierda) y de la embajada de Venezuela en Quito contra la visita de Maduro a Ecuador.



También el sábado pasado se reunieron en un céntrico parque capitalino para apoyar el llamado mundial a protestar por la situación que vive Venezuela y en apoyo de las demandas de la oposición de ese país.



Ecuador es uno de los principales destinos de llegada de los venezolanos que deciden salir de su país debido a la crisis.



La última ola de protestas en Venezuela se inició el pasado 1 de abril, después de que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera las funciones del Parlamento, una medida de la que desistió, pero que abrió una crisis en esa nación.



Maduro firmó este martes el decreto con las "bases" para la convocatoria a una Constituyente integrada por 540 representantes, que lejos de disipar la crisis que desde hace ocho semanas afronta su Gobierno, ha abierto un nuevo flanco de conflicto con la oposición.