Enrique Márquez: conversaciones con Gobierno venezolano llevan tiempo pero sin fruto

"Hay conversaciones desde hace mucho tiempo, sólo que estas no han tenido fruto. No ha habido forma de que haya un entendimiento mínimo, ni siquiera para poder ofrecerle al país un resultado pequeño, ni siquiera para eso", dijo Márquez al canal privado Televen en una entrevista difundida este domingo.



Indicó que es por ello que la oposición señala que no hay diálogo ya que, según dijo, cuando intentan "hablar con el Gobierno" se encuentran "con una pared inamovible en relación a su visión del país".



"Y así el diálogo es imposible", continuó.



El parlamentario señaló además que la existencia de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por oficialistas, es una muestra de que el Gobierno "no quiere arreglar las cosas" y en ese sentido destacó que no hay entendimiento "o negociación o este país se va a la porra" (a una crisis más profunda).



Asimismo, aseguró que el Gobierno "intenta manipular el diálogo a su beneficio" para hacer de él "una herramienta electoral" para poner en desventaja a la oposición en los comicios regionales que se celebrarán el próximo 15 de octubre.



Sin embargo, indicó que ve difícil que los candidatos del chavismo "logren ganar alguna gobernación".



La semana pasada, representantes del Gobierno venezolano y la oposición se reunieron en la República Dominicana, en unos encuentros que el antichavismo ha calificado de "exploratorios", mientras que el oficialismo sostiene que representan un diálogo formal y evidente.



Se prevé que estas negociaciones continúen el próximo 27 de septiembre.