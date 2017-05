España dispuesta a aclarar con embajador venezolano suceso ocurrido en Madrid

Madrid.- El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, afirmó hoy que su departamento está dispuesto a recibir al embajador venezolano en Madrid, Mario Isea, para aclarar los sucesos ocurridos el pasado día 11 en Madrid, si bien dejó claro que "nunca hubo secuestro ni nada parecido".



Isea denunció entonces que un grupo de "reaccionarios" lo mantuvieron "secuestrado" junto a un centenar de personas y le impidieron la salida del Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela en Madrid, donde se realizaba un acto con una asociación de víctimas de la violencia en las manifestaciones de Venezuela.



El embajador, que solicitó tratar con los Ministerios de Exteriores e Interior lo sucedido, afirmó que sufrió acoso durante ese acto celebrado en el local cultural, que calificó de "sede diplomática" y, por tanto, debía ser "debidamente protegido", según la Convención de Viena.



Hoy, el ministro de Exteriores español afirmó que su Ministerio está dispuesto a recibir a Isea para "aclarar una cosa que no necesita mucha aclaración".



Dastis explicó que ese acto estuvo protegido en todo momento por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que se ofreció a los participantes "la posibilidad de salir con todas las garantías".



"No podíamos tampoco disolver una manifestación o una concentración que se hacía en uso de los derechos reconocidos por la Constitución española", añadió, e insistió en que "nunca hubo secuestro ni nada parecido".



No obstante, el Ministerio de Exteriores está dispuesto a "aclarar todo lo que sea preciso aclarar" e insistió en que en ningún caso España incumplió la Convención de Viena.



Dastis también dijo que si bien España está "continuamente examinando la posibilidad" de ayudar a resolver la crisis venezolana, dejó claro que lo importante es que el pueblo venezolano lo resuelva "de manera libre, directa y secreta mediante elecciones".



Dastis negó que el Gobierno de España dé por terminada la mediación en Venezuela del expresidente del Ejecutivo de este país José Luis Rodríguez Zapatero y añadió que "todas las mediaciones son bienvenidas".



"La mediación tiene que ser algo que todos apoyemos y que es bienvenida de cualquier persona que tenga capacidad de influir en las partes en esta situación", sostuvo.