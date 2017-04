Estudiantes realizan vigilia en la plaza Bolívar de Chacao en "honor a los caídos"

La vigilia en la que participan unas doscientas personas, entre estudiantes y ciudadanía en general, según pudo constatar Efe, se realizará hasta las 7.00 am del domingo, según dijo el movimiento estudiantil.



El consejero universitario de la Universidad privada Católica Andrés Bello (Ucab), Santiago Acosta, señaló mediante una nota de prensa que el motivo principal de la vigilia es "que sea un momento de oración y homenaje" a los "estudiantes y a todos los asesinados injustamente en las protestas de abril de este año y de 2014".



Según esta nota, mañana a las 6.00 de la mañana se realizará una misa por las almas de las víctimas y por la paz de Venezuela.



En el lugar, al que se han acercado personas para llevar alimentos, bebidas, cobijos y otros materiales, los profesores de las diferentes casas de estudio en Caracas, realizarán "clases magistrales" sobre la "lucha no violenta, protesta pacífica, primeros auxilios, libertad de expresión y democracia".



El movimiento estudiantil dijo además que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) también acompaña esta iniciativa a la que aseguran, se han unido "familiares de las víctimas asesinadas y presos políticos".



El vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara, indicó a través de su cuenta de Twitter que la MUD acordó no convocar a movilizaciones este sábado para cederle este día al movimiento estudiantil que llamaría a una actividad.



La vigilia "en honor a los caídos" se realiza horas después de que se enterrara al joven Juan Pernalete, fallecido el miércoles en medio de una protesta en Caracas.



La oposición venezolana ha convocado una serie de protestas desde el pasado 1 de abril para pedir la destitución de siete magistrados del Supremo, a quienes acusa de haber dado un "golpe de Estado" al publicar una sentencia que afectaba al Parlamento aunque esta fue revertida poco después.



Algunas de estas manifestaciones se han tornado violentas y han dejado un saldo de 29 muertes, cerca de 500 heridos y más de mil detenidos.