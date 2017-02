Exiliados piden a papa dejar mediación que solo favorece al régimen de Maduro

En una carta dirigida a Francisco, Veppex, con sede en Miami, le pide que "no siga acompañando un diálogo que es una farsa y solo fortalece la dictadura" en Venezuela y ayuda a mantener un régimen que "oprime a un pueblo que se muere de hambre".



En opinión de Veppex, pese a que el enviado papal para el diálogo venezolano aspira a que se pueda "solucionar el conflicto reinante a través del entendimiento", la buena voluntad de la Santa Sede choca con una "dictadura liderada por maleantes que han violado la constitución".



"Desgraciadamente (el Gobierno venezolano) ha utilizado su mediación para un diálogo que no existe y solo sirve para que gane tiempo, encarcele a más opositores, no realice elecciones y hunda al pueblo en la más profunda miseria", resaltó la organización de exiliados venezolanos.



Y le advierte al papa que, así como el régimen del presidente Nicolás Maduro "se burla de los venezolanos con un diálogo inexistente", también "se ha burlado de usted y de sus buenas intenciones".