Exilio repudia la creación de comandos civiles antidisturbios en Venezuela

"La absurda autorización de grupos paramilitares afectos al régimen" para enfrentar las protestas ciudadanas demuestra que el Gobierno "no cuenta con el apoyo ni la obediencia" de las Fuerzas Armadas, destacó en un comunicado Veppex, con sede en Miami.



En opinión de Veppex, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pese a ser una institución "corrupta en su gran mayoría, no tiene intenciones de reprimir al pueblo".



Además, agregó la organización del exilio, la medida denota la "demencia de Maduro al llevar a los venezolanos a una guerra civil forzando el enfrentamiento del pueblo contra el pueblo".



Por ello, Veppex llamó a la sociedad civil venezolana a organizarse para poder afrontar una "amenaza" de la que solo se podrá salir con éxito, afirmó, "si estamos unidos en un solo frente de lucha".



El grupo de exiliados venezolanos de Miami aseguró que en Venezuela existe un "vacío de poder" y "no hay autonomía de poderes", por lo que es clave que los militares activos y aquellos en situación de retiro "actúen con la sociedad para restaurar el hilo constitucional y expulsar a los narcotraficantes y terroristas que han generado el caos que vive el país" sudamericano.



Maduro señaló el pasado miércoles que fuerzas especiales de civiles a las que llamó "el pueblo en armas", dedicadas a combatir disturbios internos, serán desplegadas por todo el territorio del país, según recogieron varios medios.