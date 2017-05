Facilitadores del diálogo coordinarán la próxima cumbre Celac

Montevideo.- Los países que estarán encargados de facilitar el diálogo entre la oposición y el Gobierno venezolano mantendrán una reunión en la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), dijo hoy a la prensa el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.



En este sentido, Nin Novoa manifestó que se está armando "un grupo de países" que ayudará a que haya diálogo entre ambas partes y a raíz de eso mantuvo contacto con otros cancilleres y con integrantes de la oposición venezolana al respecto.



Asimismo, el canciller señaló que la intención del grupo es que se creen las bases para darle "garantías y seguridades" a ambas partes.



La formación de este grupo surgió a partir de la solicitud del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que invitó a El Salvador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana y a Uruguay a incorporarse al diálogo político.



"Agradecemos a estos países hermanos de Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) su buena disposición con Venezuela para preservar la paz en el marco del respeto a la soberanía", publicó el pasado 9 de mayo la canciller venezolana, Delcy Rodríguez en su cuenta de Twitter.



Nin Novoa fue consultado al respecto el pasado 10 de mayo cuando fue interpelado en el Parlamento uruguayo por el accionar de su país sobre la situación venezolana.



En ese entonces, el canciller uruguayo manifestó que se estaba creando "un grupo de amigos" que no intervengan en el país, sino que faciliten el diálogo, pongan "metas concretas" y "condiciones previas" para que no haya "otro fracaso".



"Uruguay no le va a negar una mano tendida a un país que esté en problemas", añadió.



El diálogo político entre Gobierno y oposición comenzó en octubre de 2016 y tuvo la mediación del Vaticano y de los expresidentes Leonel Fernández (República Dominicana), Martín Torrijos (Panamá) y del ex jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.



La oposición abandonó las negociaciones después de poco más de un mes acusando al chavismo de incumplir los acuerdos alcanzados, por lo que las negociaciones entraron en una etapa de "revisión" a solicitud de los acompañantes.



Posteriormente, los mediadores presentaron a ambas partes una propuesta para reactivar el proceso a finales de enero que rechazó la oposición.



La próxima reunión de la Celac tendrá lugar el 20 de mayo en República Dominicana y será allí donde los cinco países encargados de llevar adelante esta iniciativa comenzarán a sentar las bases del diálogo.