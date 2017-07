Fiscal venezolana dice hay jueces ilegítimos en Supremo y pide ordenar Estado

EFE

Caracas.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, reiteró hoy su denuncia de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está integrado por algunos magistrados ilegítimos y se mostró a favor de "ordenar" el Estado, que vive una guerra abierta de poderes en medio de una oleada de protestas.

"Muchos de estos magistrados no cumplen con los requisitos establecidos en la ley" lo que hace que "pronuncien sentencias tan escandalosas y tan al margen de la Constitución", dijo Ortega en una entrevista con el canal privado Venevisión.

La fiscal que se ha convertido, tras romper con el oficialismo, en una de las voces más duras con el Gobierno de Nicolás Maduro, enfrenta un antejuicio de mérito en el Supremo que podría dejarla fuera del cargo.

Al respecto, aseguró hoy que este proceso se inició "para distraer" la atención sobre las denuncias que ella introdujo en la alta corte debido a la supuesta ilegalidad de 33 magistrados que fueron designados por el Parlamento en diciembre de 2015, días antes de que el chavismo perdiera el control de la Cámara.

"Que me destituyan (...) a mí no me van a detener y no creo que me vayan a detener", dijo tras subrayar que uno de los magistrados designados por el Parlamento chavista ni siquiera fue incluido en el proceso de evaluación previo que hizo el Consejo Moral Republicano, órgano que envió la lista de preseleccionados a la Cámara.

El Parlamento, controlado por la oposición desde enero de 2016, prevé designar el viernes a los 33 magistrados impugnados por la fiscal, algo que ha sido criticado por el resto de los poderes, más afines al Gobierno.

Al ser preguntada sobre este punto, Ortega respondió: "Ese es el mismo problema también que designaron una vicefiscal al margen de la ley, y designan un magistrado. Yo creo que el Estado hay que ordenarlo".

La fiscal se refería al nombramiento por parte del TSJ de Katherine Haringhton como vicefiscal, que fue designada en el cargo por el tribunal tras anular por supuestas irregularidades el nombramiento de Rafael González para el puesto, hecho por la propia Ortega y avalado por el Parlamento.

Ortega denunció en abril la ruptura del "hilo constitucional" por parte del Supremo después de que este tribunal declarara en "desacato" al Parlamento y se atribuyera las funciones de la Cámara, una decisión vista como un "autogolpe" de Maduro por detractores del presidente que fue después parcialmente revocada.

La oposición ha arropado y aplaudido el posicionamiento respecto al TSJ y las denuncias de "terrorismo de Estado" por parte de Maduro de la fiscal, a quien el Supremo ha congelado las cuentas y prohibido salir del país mientras determina si hay motivos para enjuiciarla por "faltas graves" en el desempeño de su cargo.

La materialización del nombramiento de los jueces es parte de la "fase superior" de presión contra Maduro activada por la oposición tras la consulta del domingo pasado, celebrada por la oposición sin el reconocimiento del Gobierno y en la que participaron 7,5 millones de venezolanos, según los organizadores.

Un 98 % de ellos rechazó la Asamblea Constituyente activada por Maduro -que debe elegirse el 30 de julio- y pidieron la renovación de los poderes públicos.