Fiscal venezolana pide a Cámara ratificar a vicefiscal anulado por el TSJ

EFE

Caracas.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pidió hoy a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, ratificar al vicefiscal Rafael González, luego de que su designación, hecha por la funcionaria, fuera considerada nula por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



"Acabo de solicitar ante la Asamblea Nacional la ratificación de la designación del vicefiscal General, Rafael González Arias", indicó Ortega sin más detalles a través de su cuenta en la red social Twitter.



El Supremo informó el martes que la Sala Constitucional declaró nulos los actos del vicefiscal general y designará uno de manera "temporal" debido a que su designación no contó con la autorización del Parlamento que, reitera, está en "desacato" ante la máxima corte.



"La designación efectuada por la fiscal general de la República no contó con la previa autorización del órgano legislativo nacional, el cual hasta la presente se mantiene en desacato frente a las decisiones de este Alto Tribunal", explicó la alta corte en un comunicado.



En ese sentido, el máximo tribunal señaló que basado en la Constitución y en el numeral 7 del artículo 336 esta Sala declaró sin efectos jurídicos "los actos y actuaciones" realizados por González Arias.



Sin embargo, la fiscal dijo ayer en una conferencia de prensa que el Parlamento no puede estar en desacato porque esta es una figura que solo es aplicable a personas y no a instituciones.



La fiscal se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y, luego, al rechazar la intención del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de cambiar la Carta Magna.



El Supremo iniciará un proceso de enjuiciamiento contra la funcionaria el próximo martes, mientras que esta ha asegurado que desconocerá al Poder Judicial por "estar desmantelando el Estado".



Estos enfrentamientos entre las instituciones se producen en medio de una ola de protestas antigubernamentales que se inició el pasado 1 de abril y que hasta hoy han dejado 79 muertos.