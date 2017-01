Fuerza Armada cuestiona a Parlamento venezolano y reitera respaldo a Maduro

Mediante un comunicado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) consideró "tristemente contradictorio" que desde la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) "se efectúe un llamado al rescate de la Constitución bajo un enfoque sesgado y parcial".



Esto, continúa la FANB, "pretende generar incertidumbre para arrebatar la legitimidad" a Maduro como presidente del país y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.



"Recalcamos que para los hombres y mujeres de uniforme, el jefe de Estado no es una parcialidad política, pues la misma Carta Magna precisa que ejerce la suprema autoridad jerárquica, razón por la cual nuestra obediencia no representa una actitud complaciente, sino una obligación legalmente establecida", afirma el texto.



En la nota oficial firmada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se critica también "el sistemático irrespeto que en forma desafiante se viene practicando" desde el Legislativo "contra autoridades legítimamente constituidas como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)".



La FANB agrega que el TSJ es el último intérprete de la Constitución y "todas las instancias del Estado están obligadas a su estricto acatamiento" y, en consecuencia, "cualquier acto emanado al margen de esta norma se considera fuera del hilo constitucional, carente de legalidad e inoficioso".



Durante su primer discurso como jefe del Parlamento, Borges envió un mensaje a la FANB para recordarle el "juramento" que tiene con la ciudadanía "porque hoy Dios y la patria se lo demandan", que sean garantes de la Constitución.



"Nicolás Maduro está fuera de la Constitución", aseguró Borges, al tiempo que convocó a la institución castrense "en nombre de la representación nacional" a caminar "juntos" por el país e indicó que el llamado que les hacía no era para una "sublevación" sino para hacer cumplir la Carta Magna.