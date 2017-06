Gobernador Henri Falcón denunció saqueos nocturnos y pidió cese violación DDHH

Caracas.- El gobernador del estado venezolano de Lara (oeste), el opositor Henri Falcón, pidió detener "con urgencia" la violación de derechos humanos por parte de agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada), tras informar de saqueos y represión durante esta madrugada en su jurisdicción.



"A esta hora situación de tensión al oeste de Barquisimeto (capital de Lara). Saqueos y represión!! Señores del Gobierno. El hambre no la resuelve la constituyente! Por dios!", expresó el gobernador a través de Twitter la noche de este jueves.



El mandatario regional pidió que se detenga "con urgencia la continua violación de los DDHH por parte de algunos oficiales de la GNB y funcionarios policiales", al tiempo que instó a los agentes de seguridad a que "reflexionen".



"No se puede tolerar ni permitir las desviaciones o excesos de los organismos de seguridad en el control del orden público!! REFLEXIONEN!!", exhortó Falcón.



En algunas zonas de la ciudad de Barquisimeto hubo disturbios y saqueos, según informaron algunos medios locales y dirigentes políticos a través de las redes sociales.



El diario regional El Impulso publicó imágenes del Mercado Periférico de La Carucieña que presuntamente fue robado durante estos hechos violentos.



Según testimonios recogidos por este medio, "los vecinos y testigos del hecho indicaron que en el sitio no hubo, en ningún momento, presencia de los cuerpos de seguridad del Estado".



Hasta el momento, las autoridades nacionales no se han pronunciado al respecto, ni se ha ofrecido un balance de los daños, detenidos o heridos durante los disturbios, en el caso de que los hubiere.



Estos hechos violentos se producen en medio de la crispación política y social que atraviesa Venezuela, que desde hace casi tres meses se ha visto sacudida por una ola de manifestaciones, las cuales han desencadenado situaciones violentas que se saldan con 80 fallecidos y más de mil heridos, según la Fiscalía del país.