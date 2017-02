Gobierno español da total respaldo a Zapatero para su labor en Venezuela

"Una de las primeras cosas que me dijo el presidente (Mariano) Rajoy fue que había que acompañar y apoyar a Zapatero. Que en todo lo que me pidiera, le ayudase", dijo Dastis en una entrevista en la emisora de radio española Onda Cero.



Esta semana, Zapatero se reunió en Caracas con Maduro para intentar reactivar el proceso de diálogo que el gobierno y la oposición mantienen en "fase de revisión" desde diciembre pasado.



El titular de Exteriores sí subrayó que el diálogo en Venezuela debe ser "inclusivo y efectivo" y tiene que dar resultados "en un plazo que no puede prolongarse indefinidamente".



"Pero mientras haya esa esperanza, vamos a seguir apoyándole, sobre todo porque no vemos una alternativa real a la situación", ha insistido Dastis.



Para el ministro, lo deseable sería que hubiera un acuerdo en torno a la celebración de elecciones para que pudiera ponerse en marcha ya el proceso este año.



"Últimamente hay algunos indicios" de que puede ser posible avanzar en esa dirección, añadió sin dar más precisiones.