Gobierno homenajeó a Ezequiel Zamora, cuestionado por Ramos Allup

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presidió un desfile cívico-militar en el Paseo de los Próceres de Caracas con motivo de la conmemoración del bicentenario de Zamora, y decretó este miércoles, 1 de febrero, como día no laborable para que "el pueblo" acuda a esta celebración.



El chavismo considera que Zamora representa la lucha del pueblo y la gesta campesina por el reparto equitativo de la tierra y una sociedad más justa y destaca su papel como precursor de una reforma agraria para defender los derechos de los campesinos y su participación activa en la Guerra Federal venezolana.



Sin embargo, Ramos Allup afirmó que el Gobierno se ha empeñado en "convertir en sucesos 'proceros' la parte más asquerosa de la historia de Venezuela".



"Eso de convertir a Ezequiel Zamora, que era un desflorador de niñas de 12 años, que era un negrero y un esclavista, un agiotista que le quitaba la casa a cuanta mujer pobre había en la villa, y convertir a ese vagabundo en un héroe nacional es una cosa pavorosa", aseguró públicamente Ramos Allup el pasado lunes.



El jefe de Estado rechazó las declaraciones del opositor, que consideró "asquerosas" y ordenó al vicepresidente, Tareck El Aissami, actuar para que la Procuraduría de la República reivindique la memoria de Ezequiel Zamora.



"He dado instrucciones al vicepresidente para que la Procuraduría General de la República inicie todas las acciones judiciales para resarcir el nombre y reivindicar el nombre del gran general en jefe Ezequiel Zamora", dijo Maduro.



Asimismo, anunció que se emitirá una película sobre la vida de Zamora en cadena nacional obligatoria en todas las televisiones públicas y privadas del país.



A pesar de la controversia actual, Ezequiel Zamora no solo ha sido enaltecido por el chavismo.



Estados venezolanos como Miranda y Aragua, Monagas, y Falcón, cuentan con municipios que tienen su nombre.



También existen bustos y estatuas en varias plazas de distintas ciudades del país en memoria del personaje que da nombre a algunas universidades y centros de educación.



En 1975, el entonces presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, emitió un decreto que ensalzaba la figura de Zamora y ordenaba erigir un monumento en su memoria, editar todas las obras sobre él, construir un museo histórico en su honor y conmemorar su natalicio en todo el territorio nacional.



El gobernador del céntrico estado Miranda y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, destacó en su cuenta de Twitter el bicentenario del nacimiento de Zamora.



"Nacido en nuestra Cúa de nuestro amado Miranda, se cumplen 200 años del natalicio", escribió el gobernador y citó otro mensaje con información del nacimiento de Zamora.



Capriles se mostró, sin embargo, en desacuerdo con que se haya decretado este día como no laborable ya que, a su juicio, es con "esfuerzo y trabajo" que "se saca a Venezuela adelante".



"Quiere un país de vagos y parecido a él! Nosotros como siempre trabajaremos el miércoles! Con esfuerzo y trabajo se saca a Venezuela adelante!", afirmó.