Gobierno Nacional defiende el "legado" de Chávez y rechaza serie "El Comandante"

Bajo el lema "Aquí no se habla mal de Chávez" instituciones como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Ministerio de Comunicación e Información (Minci) han encabezado una campaña para hacer frente a la "canalla mediática internacional" en alusión a los medios extranjeros que produjeron "El Comandante".



"Un gigante de América y del mundo, jamás podrán derrumbar su legado", señala un mensaje publicado en la cuenta en Instagram del director de Conatel, el chavista Andrés Eloy Méndez, que ha compartido varios videos y fotografías en redes sociales con la etiqueta "#NuestroChavezDeVerdad".



Otros representantes del oficialismo como el titular de Comunicación, Ernesto Villegas, el ministro de Educación Universitaria, Hugbel Roa, y el diputado Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, también han publicado mensajes similares.



Cabello, que en mayo pasado dijo que investigaría el derecho que tiene la unidad latinoamericana de Sony Pictures Television para hacer una serie sobre Chávez, lanzó el miércoles pasado la campaña "Aquí no se habla mal de Chávez" y pidió a todas las instituciones públicas cumplirla con fidelidad.



"El Comandante" fue estrenada el lunes en Colombia mediante la pantalla del canal privado RCN y el martes en varios países latinoamericanos a través de la señal de TNT, que no incluyó a Venezuela en la distribución de este contenido.



En la nación que gobernó Chávez, en cambio, se transmitió este martes en todos los canales estatales un documental que ensalza la figura del comandante titulado "Los sueños llegan como la lluvia" a la misma hora que TNT mostraba el primer capítulo de esta telenovela presidencial protagonizado por Andrés Parra, reconocido por encarnar al narcotraficante colombiano Pablo Escobar en otra serie.



La exesposa del fallecido presidente, Marisabel Rodríguez, dijo en enero que evalúa demandar a la cadena estadounidense Sony por su "nada serio serial".



El propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, heredero político de Chávez, calificó de "basura" la serie antes de estrenarse pero que, a su juicio, está hecha para dañar la imagen del difunto mandatario y su proyecto político, una "guerra" a la que, dijo, "hay que reaccionar".



Pese a que no existe información sobre un veto oficial directo a este proyecto en Venezuela, por ahora no está siendo mostrada en ningún canal de televisión aunque los dos primeros capítulos están disponibles en Youtube y han sido promovidos por la ONG Espacio Público que invita a los ciudadanos a "vencer la censura".