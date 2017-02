“Gobierno y MUD usan al Vaticano para sus propias agendas”

Erick Lezama

Caracas.- “Una palabra que quizás exprese mejor lo que ocurre en el país es tiranía (…) Por tiranía definimos un gobierno en el cual no existe separación de poderes, no hay norma que regule la actuación del Estado por lo que es usual el abuso de poder, se gobierna fundamentalmente en función de su propio interés, funda su poder en el temor que genera. Un tirano puede llegar por la fuerza o por elecciones. La condición de tiranía no viene asociada al origen del poder, sino a su ejercicio”.

Así comienza un texto breve publicado por un diario de circulación nacional el 22 de enero, firmado por el Arturo Peraza, abogado, doctor en Ciencias Políticas y sacerdote.

Fue desde 2010 y hasta noviembre de 2016 el Provincial de la Compañía de Jesús en el país, la máxima autoridad nacional dentro de la estructura de los jesuitas.

Se despidió del cargo en el marco del aniversario de los 100 años en Venezuela de la orden a la que pertenece el Papa Francisco, y lo dejó en manos de Rafael Garrido. Ahora continúa con labores sacerdotales. Mientras se prepara para dirigir un retiro espiritual en Los Teques (en el estado Miranda), Peraza accede a conversar con El Tiempo.

-Creo que siempre es importante entrar en el terreno de las definiciones, porque eso permite ubicarse en tiempo, en espacio; saber delante de qué estamos. De allí brotan las potenciales soluciones ante los problemas que se presenten.

Al tratar de definir el gobierno del presidente Nicolás Maduro lo más claro y contundente que estamos diciendo es que no es democrático. Aquí se han violado todos los principios de lo que entendemos por democracia. Una dictadura no es. No hemos llegado a la experiencia que vivieron países del Cono Sur, Cuba, la Alemania Nazi, o la España de Franco.

-En una entrevista reciente, el Papa Francisco dijo: “En momentos de crisis, no funciona el discernimiento y los pueblos buscan salvadores que les devuelvan la identidad con muros y alambres”. ¿Cree que ese es el riesgo que corre Venezuela?

-Eso aplica a lo vivido con el presidente Hugo Chávez. Con Nicolás Maduro no, porque no tiene ninguna popularidad. El populismo requiere el aval del pueblo, y si algo no tiene el Presidente, y por eso no se mide electoralmente, es el respaldo popular. Ahora bien, la gente buscó en Chávez un salvador; un salvador del proceso vivido en los 90, cuando tuvo lugar la oligarquización de los partidos políticos que exigió a la gente unos sacrificios sin tomar en cuenta cómo vivían. Te hablo del período neoliberal. Es un proceso que generó conflictividad y los partidos nunca supieron canalizar, sino que se encerraron en sus intereses. Como dice el Papa, normalmente las poblaciones terminan buscando a un mesías.

-Hay consenso en que Venezuela atraviesa una grave crisis. La población ha visto disminuir su calidad de vida. ¿La mesa está servida para que la sociedad se decante, otra vez, por un líder mesiánico? ¿O cree ha quedado un aprendizaje de la historia reciente?

-No lo sé. Siempre es una posibilidad, como dice el Papa, que en medio de la desesperación se busque eso. Sería un desastre. Aunque, no necesariamente tiene que buscarse ese tipo de liderazgos. También se pueden dar procesos más colectivos, pero depende mucho de la capacidad de los grupos democráticos de velar por los intereses de la gente y no de los suyos particulares. Lamentablemente, como dijo la Conferencia Episcopal en su última declaración, la oposición no está haciendo esto.

-¿Hay un uso de lo espiritual con fines políticos?

-El presidente Chávez lo utilizó mucho. Ahora Nicolás Maduro lo ha intentado, ha dicho que esta es una revolución cristiana.

-Parte de la disputa entre el Gobierno y la oposición se ha centrado en tratar de apropiarse de la venia del Papa, de que el Vaticano esté de su lado, y Roma termina teniendo bastante peso en la agenda. ¿Lo observa usted así?

-Efectivamente, tanto el Gobierno como la MUD están constantemente intentando usar al Vaticano para sus propias agendas. Pero la Santa Sede lo tiene claro, e impone la suya. Y esa agenda prioriza la situación humanitaria venezolana: la gente, el hambre, la carencia de medicinas. Eso es lo que le preocupa a la Conferencia Episcopal y al Vaticano, y es lo que ha puesto de relieve. En función de eso es que la Iglesia cree necesario que, para resolver ese problema, se produzcan ciertos niveles de diálogo entre las partes. Sin embargo, ni la oposición ni el chavismo quieren oír eso. Los políticos sacan otros temas, de acuerdo con lo que les conviene.

-Ha habido un importante movimiento de la diplomacia vaticana. Monseñor Claudio María Celli renunció de la Mesa de Diálogo; el nuncio, Aldo Giordano (quien asistió a la rendición de cuentas de Nicolás Maduro llevada a cabo en el TSJ), tomará su lugar; por otra parte, el Secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolín, emitió una carta que fue desacreditada por el chavismo. ¿Cuál es su lectura de todos esos hechos?

-Yo lo que tendría que decir es que el Vaticano intenta hacer dos trabajos en la situación venezolana. Uno es de facilitar el proceso de diálogo, proponer ideas para que eventualmente se dé un diálogo entre los dos grupos políticos. Y, por otra parte, ser observador de buena fe. Eso es muy importante porque implica señalar los aspectos de cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos establecidos. Venezuela es uno de los pocos lugares absurdos donde se les ocurre que un observador es una persona callada. Los observadores están allí para decir si lo que vieron estuvo bien o mal.

-Ante la misiva, el diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv, dijo que Parolin era un irresponsable por enviar esa comunicación, y enfatizó que el Vaticano no iba a “tutelar” a Venezuela.

-Ese es el problema. La carta de Parolin se inscribe en ese ejercicio de la observación de buena que fe, y eso implica que diga qué se cumplió o no de lo que se planteó. Es todo.

-El Papa también expresó: “La diplomacia vaticana tiene que ser mediadora, no intermediaria”. ¿No son esos eufemismos?

-No. Me parece que hay una diferencia. Un mediador es alguien que está llamado a facilitar el diálogo y que está haciendo propuestas, sugerencias, moviendo a los agentes a tomar decisiones, pero no participa, no puede decidir. Un intermediario se encarga de llevar uno a otro la voz. Es como un mensajero.

-Hay, otra vez, un documento presentado por Unsaur, el Vaticano y los expresidentes (Zapatero, Fernández y Torrijos) que pretende reanimar el diálogo. Visto el curso que han mantenido las negociaciones, con estos nuevos puntos sobre la mesa, ¿qué perspectivas tiene?

-Es difícil hacer un análisis, pero me parece que son unos puntos más concretos, mejor formulados. No es el mundo ideal pero es parte del proceso, así son las negociaciones. Parece que podríamos estar frente a un camino más exitoso del que hemos visto hasta ahora. En todo caso, seguro las partes harán sugerencias, no creo que sea el punto definitivo.

-Usted ha insistido en que el Gobierno “robó” el lote de medicamentos que llegó al país a través de Cáritas.

-Sí, se las robaron. No sabemos, todavía, cuál fue el uso que se le dio a esos insumos. Ojalá que lo hayan distribuido. Lo más importante es la gente. Ahora, con respecto a lo otro, yo desconozco cómo van esas negociaciones, pero ojalá avance porque es una necesidad imperiosa, la población está sufriendo mucho.

DE PERFIL

Arturo Peraza (Caracas, 1965) es Sacerdote de la Compañía de Je sús. De la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) egresó como Abogado y en Universidad Central de Venezuela obtuvo un Doctorado en Ciencias Políticas. Ha impartido clases de diversas asignaturas en distintas instituciones y niveles de la educación superior. Pero su currículo apunta otras actividades fuera del campo académico: ha sido voluntario o miembro de organizaciones como el Establecimientos Penitenciarios, del Grupo Juvenil Huellas, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, del Centro de Derechos Humanos de la Ucab. También ha trabajado ampliamente en comunidades cristianas de base en sectores populares.