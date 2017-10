Guevara: "trampa" del CNE no está en actas sino en proceso previo

EFE

Caracas.- El primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, afirmó que la "trampa" en los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de los comicios del domingo no se encuentra en las actas emitidas de la votación, sino en el proceso previo a esta jornada electoral.



"La trampa no está en las actas (Las tenemos). La trampa ocurre antes, y es un proceso más sofisticado que requiere auditoría internacional", señaló el parlamentario en una serie de mensajes a través de la red social Twitter.



Guevara argumentó que más de 900.000 personas no pudieron votar "o fueron obstaculizadas para hacerlo" en centros o máquinas electorales dañadas en centros históricamente antichavistas.



Otro ejemplo de "fraude", según Guevara, fue que más de 350.000 personas no pudieron votar por "violencia" en los centros, y que más de 90.000 votos nulos "debieron haber ido para candidatos de oposición y no se sumaron por la trampa de las sustituciones".



Asimismo, resaltó que más de 700.000 electores fueron reubicados 48 horas antes de sus centros de votación.



Para Guevara las elecciones en Venezuela "nunca han sido limpias", pero afirmó que se podía vencer, y apoyó su argumento dando como ejemplo las elecciones legislativas del 2015 en las que la oposición logró la mayoría de los escaños del Parlamento.



Según Guevara, el proceso del domingo fue un "nuevo escenario y nueva realidad" y, ante esto, la oposición desconoce los resultados y exige "auditoría internacional y nuevas elecciones con nuevo sistema electoral".



El pasado domingo el chavismo y la oposición se midieron en unas elecciones para escoger a los 23 gobernadores de ese país.



Según los resultados ofrecidos por el Poder Electoral, el oficialismo se adjudicó 17 gobernaciones, la oposición cinco, y aún queda por definir el estado de Bolívar (sureste), cuyos resultados no han sido anunciados.



El antichavismo no reconoció estos resultados ya que afirma que no coinciden con los datos que ellos manejan, y en varias localidades sus candidatos han impugnado los resultados.