Héctor Rodríguez introduce recurso de nulidad contra acción de la AN

AVN

Caracas.- El jefe del Bloque de la Patria a la Asamblea Nacional (AN), Héctor Rodríguez, introdujo este martes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, un recurso de nulidad contra la acción del parlamento, quienes este lunes declararon el "abandono de cargo" por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro.

El TSJ instó este lunes que la AN debe abstenerse de tomar decisiones fuera de las atribuciones que la Constitución otorga al Poder Legislativo y ratificó la postura expresada en la sentencia número 948 de la Sala Constitucional, del 15 de noviembre de 2016, en la cual se ordenó a la AN no proseguir con la declaratoria de la supuesta responsabilidad política contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, ya que, supuestamente, no contemplada en el marco constitucional vigente.