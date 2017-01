Iglesia venezolana dice que diálogo fracasó por culpa del Gobierno y la oposición

EFE

El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, consideró hoy que el proceso de diálogo nacional iniciado en octubre pasado fracasó por culpa exclusiva de los interlocutores; el Gobierno de Nicolás Maduro y la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



Durante su discurso de apertura en la asamblea anual de la CEV, Padrón dijo que 2016 "ha terminado muy mal, con gran desesperanza" para Venezuela, y aseguró que los ciudadanos atraviesan la etapa más "dura, incierta e injusta" de los últimos 50 años.



A juicio del monseñor, la mesa de diálogo "sesionó con altibajos" y su mecanismo no funcionó "por una maligna conjunción de factores: no había entre las partes voluntad sincera de dialogar".



Padrón acusó al Gobierno y a la MUD de usar las negociaciones como "una simple estrategia política (...) para fines particulares, incluso subalternos" y no para dirimir asuntos como la severa crisis económica, la inflación galopante que cerró 2015 en 180,9 %, la inseguridad ciudadana y la escasez de alimentos y medicinas.



Cree que el Gobierno encontró en el diálogo un instrumento para "ganar tiempo y frenar" el referendo revocatorio presidencial, una iniciativa que el poder electoral suspendió pocos días antes de que la MUD intentara cumplir el último requisito.



Mientras que para la oposición, continuó el presidente de la CEV, las conversaciones fueron una ocasión "para exhibir las innumerables deficiencias" de los poderes públicos, en materia de derechos humanos, economía y respeto a la autonomía de los poderes.

"Más temprano que tarde los líderes políticos, para sacar a este país de la crisis que lo está destruyendo, tendrán que recurrir en nombre de la democracia al diálogo, la negociación y los acuerdos. Unicos antídotos frente a la irracionalidad de la fuerza, la corrupción y la violencia", agregó.



El pasado diciembre el proceso de diálogo en Venezuela entró en "fase de revisión" debido al incumplimiento de los primeros acuerdos suscritos, algo por lo que las partes se acusan mutuamente.