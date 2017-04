Internacionalistas prevén restricción de financiamiento

José Luis Carrillo

La decisión del Gobierno de retirarse de la Organización de Estados Americanos (OEA) tendría consecuencias no sólo políticas. Se prevé que el país se vea más afectado en el aspecto financiero, ya que se impondría un freno a sus posibilidades de conseguir créditos y financiamiento internacional.



En esto coinciden los expertos internacionalistas Elsa Cardozo y Félix Arellano, quienes resaltaron que el país le da un mensaje muy negativo a la comunidad internacional en cuanto a no cumplir con sus obligaciones de pago de compromisos y de relaciones comerciales con los países de la región. “El Gobierno se está distanciando de la comunidad internacional y está dando un mensaje de que no cree en los derechos humanos (DD.HH), los principios de la democracia y no respeta la Constitución”, expresó Arellano.



Argumentó que a la comunidad internacional no le gusta que violenten los principios universales de las garantías ciudadanas.



“Si Venezuela busca un financiamiento no lleva un buen expediente internacional. Actualmente no hay mecenas para Venezuela. Si el país saliera de la OEA porque fue sancionado sería distinto, porque puede alegar que se le quiso afectar, pero está saliendo por su propia cuenta”, explicó el analista.



Elsa Cardozo considera que en cuanto al tema financiero, el problema es el de la credibilidad. Recordó que Venezuela adeuda 8,7 millone por las cuotas a las que estaba obligada por pertenecer al organismo. Apuntó que esto denota una posición muy poco sincera de participar de la OEA por no cumplir con los deberes. Los compromisos de los países miembros están vinculados con los criterios socioeconómicos de cada Estado. “La tendencia en el mundo es que quien ofrece financiamiento quiere estar seguro de que se le va a pagar”, apuntó.



Considera que la decisión del Ejecutivo, antes que alejar a los países de la región, los acerca mucho más a estudiar lo que está pasando en Venezuela “Hay una comunidad hemisférica muy preocupada y orientada a la reconstrucción de la democracia en Venezuela”, apuntó Cardozo.



La canciller de la República, Delcy Rodríguez, anunció el pasado miércoles 26, que Venezuela iniciaría el proceso de la salida de la OEA -que demoría 24 meses. El anuncio se produjo después de que 19 países aprobaran la convocatoria a una reunión de cancilleres para estudiar el caso de Venezuela.



Acuerdo

Mientras, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido, informó ayer que en la próxima sesión del parlamento será debatido un acuerdo para evitar la salida de Venezuela de la OEA.



Florido destacó que el Gobierno no puede decidir unilateralmente la salida del organismo, ya que es una acción que involucra al Estado y por tanto debe contar con la aprobación de la AN.