Isaías Rodríguez: “Me parece que la Fiscalía está sesgada y debe asumirlo”

Efecto Cocuyo

El ex fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, puso en duda las declaraciones de quien ahora ocupa su puesto, Luisa Ortega Díaz, sobre el balance de las investigaciones relacionadas con la violencia en las protestas de abril y mayo de este año.

Este miércoles 24, la Fiscal Ortega Díaz declaró en rueda de prensa el joven manifestante Juan Pablo Pernalete (20) fue asesinado por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que le disparó directamente una bomba lacrimógena, la cual le impactó en el pecho y le causó un shock cardiogénico por traumatismo cerrado.

“Es un proceso sesgado”, dijo Rodríguez sobre la causa de muerte y tipo de arma por el que falleció Pernalete el 26 de abril. “Hay un video de que el hecho ocurrió de una forma distinta a como dice ella. Es un video de un medio que está comprometido con la oposición. Esa fuente determina que los hechos pudieron ocurrir de otra manera. Puede ser esa causa, pero puede no serlo. Yo no me arriesgaría como Fiscal a dar esa versión”, manifestó Rodríguez.

El exfiscal, quien también fue vicepresidente de la República durante el gobierno de Chávez y ahora parte de la comisión que lleva el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, manifestó que éste pronunciamiento le genera suspicacia: “Hay tantas cosas que investigar, como el uso de niños y de indigentes en estas movilizaciones y ella se limita a unos hechos en concreto”, criticó.

Lamentó que el Ministerio Público, ente que para él juega un papel determinante entre la violencia y la paz, esté sesgado y exhortó a Ortega Díaz a “asumirlo, con franqueza y con autoridad. Es lo más honorable”, concluyó.