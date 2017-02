Julio Borges: este año deben celebrarse las elecciones

08:16 AM En una entrevista que presentó este miércoles al programa de Globovisión, Primera Página, el parlamentario afirmó que Brasil y Colombia están dispuestos a apoyar a Venezuela

Puerto La Cruz.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, señaló que este año "deben celebrarse (en Venezuela) las elecciones de gobernadores y alcaldes", con miras a un cambio político que resuelva los problemas del país.

En una entrevista que presentó este miércoles al programa de Globovisión, Primera Página, el parlamentario afirmó que Brasil y Colombia están dispuestos a apoyar a Venezuela con alimentos y medicinas.

Señaló que sus reuniones en el exterior no son para usurpar funciones, sino denunciar la actual situación del país. Agregó que no está planteado continuar el diálogo con el Estado ni sostener encuentros con los mediadores, al considerar que no se han cumplido con los acuerdos.