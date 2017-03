Julio Borges: Gobierno es el que traiciona al país

"Quien está traicionando la patria es un Gobierno que lo que ha hecho es destrozarle la vida a los venezolanos", dijo Borges en una rueda de prensa, donde también aseguró que, pese a las declaraciones de Maduro, continuarán presionando "para que en Venezuela haya elecciones".

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aprobó el martes un acuerdo de apoyo a la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana (CDI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se promuevan elecciones en Venezuela, se libere a los políticos presos y se active un canal humanitario.

Para Maduro este apoyo "constituye delito de traición a la patria" por lo que pidió "denunciar con nombre y apellido a estos peleles del imperialismo que desde la Asamblea Nacional (AN) están llamando a la intervención".



Sin embargo, Borges negó que tal acción sea un acto de traición, debido a que "la Carta Democrática Interamericana no es una intervención, es una ley venezolana firmada por (el expresidente) Hugo Chávez y que de acuerdo" con la Constitución "tiene el mismo rango que cualquier ley".



"Venezuela tiene que estar celebrando que todos los países de la región, todos los países de América (...) respaldan a Venezuela en el hecho de que la solución a la crisis es convocar a unas elecciones en el país", dijo.



El parlamentario indicó que la Asamblea Nacional no está "pidiendo la intervención extranjera, todo lo contrario", se está pidiendo "la intervención del pueblo a través del voto".



"Nosotros en la AN hicimos lo que nos toca, que es lograr y seguir presionando para que en Venezuela haya democracia, quien está fuera de la Constitución es Nicolás Maduro, quien está fuera de la democracia es Nicolás Maduro", afirmó.



Borges denunció en su intervención que al diputado opositor venezolano Eudoro González, miembro del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), le fue anulado el pasaporte y aseguró que esto se debe a que el Gobierno tiene "miedo de que en Venezuela vayan los diputados a decir la verdad de lo que está sucediendo".