Julio Borges: palabras de Maduro confirman que Venezuela vive en dictadura

07:46 PM El presidente del Parlamento venezolano rechazó hoy declaracioes del jefe de Estado de que el chavismo se iría "a las armas para hacer lo que "no se pudo con los votos"

EFE

Caracas.- El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, rechazó hoy las palabras del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de que el chavismo se iría "a las armas para hacer lo que "no se pudo con los votos" y consideró que esto es la "aceptación" de que "Venezuela vive en una dictadura".



"Queremos rechazar completamente este mensaje de Nicolás Maduro y saber y constatar que él lo que está es simplemente exponiendo lo que es él. Nicolás Maduro es la violencia, Nicolás Maduro es la fractura", indicó Borges en declaraciones a los periodistas desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas.



Maduro dijo hoy que "si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana" el chavismo "jamás" se rendiría "y lo que no se pudo con los votos" se haría "con las armas", se libraría la "patria con las armas".



Borges consideró como "muy grave" estas declaraciones de Maduro, pues aseguró que no es "una frase más" dentro de "su delirio", "locura y su falta de racionalidad".



"Lo que ha dicho Nicolás Maduro es la aceptación que Venezuela vive en una dictadura, una dictadura violenta, una dictadura que está por encima del voto de los venezolanos", afirmó.



El diputado también señaló que el jefe de Estado es "quien está buscando que Venezuela vaya al caos", debido a que, según indicó, los pasos que ha dado son equivocados "como el propio de la Constituyente".



Para Borges, Maduro lo que está buscando es la "permanencia en el poder" para hacerse "millonario" y por ello reiteró su rechazo e instó a los venezolanos a continuar en las protestas de calle para lograr un cambio de Gobierno.



Asimismo, pidió a la Fuerza Armada tener un pronunciamiento "categórico de rechazo" pues, a su juicio, las palabras de Maduro son un "motivo de alarma".



Maduro ha planteado elegir una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para redactar una nueva Constitución como "el único camino para lograr la paz" en el país suramericano que atraviesa por una alta crispación social y política.



La coalición opositora ha rechazado participar en la Constituyente, llamado a sus simpatizantes a seguir manifestándose en las calles y desconocer al Gobierno y a prepararse para impedir que los centros electorales sean usados "para un fraude" el 30 de julio.



El Ejecutivo ha advertido que cualquier saboteo del proceso electoral será pagado con cárcel.



Desde el 1 de abril Venezuela vive una oleada de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado 76 muertos, y más de mil heridos, según la Fiscalía.