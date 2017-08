La MUD no participará con su tarjeta en regionales

11:57 AM La coalición de partidos opositores confirmó que organizará primarias para definir quienes serán los abanderados a gobernadores en estados donde no hay consenso

José Luis Carrillo

Caracas.- La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) confirmó ayer que realizará elecciones primarias en aquellas entidades donde aún no se haya logrado el consenso alrededor de un solo abanderado con miras a los comicios de gobernadores de estado, reprogramadas para el mes de octubre.

Aunque no ha tomado la decisión definitiva sobre la fecha de las primarias, la MUD maneja los domingos 3 y 10 de septiembre para realizar la escogencia.

En rueda de prensa, el secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, informó que la coalición de partidos opositores no utilizará la tarjeta de la Unidad en las elecciones de gobernadores. Aseguró que el Gobierno está preparando para hacer una “nueva y monumental trampa”, por medio de la inhabilitación fraudulenta de dicha tarjeta a pocos días de los comicios.

“Cuando la tarjeta estuviera ya impresa en el tarjetón, muchos compatriotas iban a seleccionarla, lo que generaría una avalancha de votos nulos”.

Por ello, la MUD tendrá candidatos unitarios en todos los estados, que serán inscritos en todas las tarjetas de los partidos políticos que lograron ser validados en el proceso de renovación impulsado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El dirigente expresó que se optó por participar en las regionales para enfrentar lo que calificó de dictadura.

“Hemos aceptado, en medio de una enorme desventaja institucional, permanentemente expuesto a todo tipo de agresiones y provocaciones para que no participáramos. El objetivo del Gobierno es que no participemos, eso está claro. Por eso es que todos los días anuncian nuevas inhabilitaciones y condiciones que no están en la ley, para que nos retiremos”

Advirtió que el Gobierno inventará toda clase de obstáculos ilegales para dificultar la participación del pueblo a través de los candidatos demócratas. “Es nuestro deber enfrentarlos, es una forma de lucha y no asumirla es la mejor manera de convalidar y fortalecer la dictadura”.

Tarjetón

El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó ayer el primer modelo de boleta electoral para las regionales.

El tarjetón no presenta la imagen unitaria de la MUD. En la primera fila se ubicaron los partidos chavistas (Psuv, PCV, PPT, Podemos, NCR, MEP) al igual que en parte de la segunda. En la última se ubicaron las toldas opositoras (Primero Justicia, AD, Voluntad Popular, Copei, Avanzada Progresista y Un Nuevo Tiempo).

Pelea

El chavismo realizó la presentación de los candidatos a las 23 gobernaciones del país en un acto en la plaza Bolívar de Caracas. El jefe del comando de Campaña Zamora 2017, Jorge Rodríguez, destacó que las fuerzas del proceso bolivariano van cohesionadas a la contienda electoral, al contrario que la oposición.

“La pelea es a cuchillo dentro de la MUD”, aseguró Rodríguez, quien enfatizó que la oposición no tiene moral para acudir a un proceso electoral por todas los cuestionamientos que ese sector hizo al máximo ente comicial.

“Generaron violencia y muerte para que no se inscribieran los candidatos que hoy son los constituyentes (…) quemaron, mataron, manipularon a su gente, y hoy terminan nadando en la orilla del CNE”, señaló.

El también alcalde de Caracas dijo que la oposición registró a 298 candidatos en las distintas entidades.