La oposición venezolana convoca a un nuevo "trancazo" de calles el martes

EFE

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó hoy a un nuevo "trancazo" de calles para este martes en todo el país que tendrá una duración de seis horas desde el mediodía hora local.



"Unidad Democrática invita este martes #4Jul al #TrancazoContraLaDictadura, de 6 horas (12:00 mediodía - 6:00 pm). ¡Rescatemos la democracia!", dijo la MUD en su cuenta de Twitter, una convocatoria que después fue ratificada por el líder opositor Henrique Capriles.



"Mañana hay un trancazo y ese trancazo es en todo el país donde usted esté, en la calle donde usted esté, en su sitio de trabajo en su vivienda, en su urbanización, en el barrio, donde usted esté, mañana a las 12.00 hasta las 6.00 de la tarde (22.00 GMT)", dijo en una alocución que ofreció a través de la red Periscope.



El también gobernador del céntrico estado Miranda pidió a los que participen en esta manifestación que demuestren ser organizados y pacíficos.



"Ese trancazo mañana convocado a nivel nacional forma parte de una agenda, de una mayor presión que tenemos que ejercer los venezolanos como consecuencia de las decisiones del gobierno, que el gobierno insiste en su locura y los venezolanos no queremos fraude", dijo.



Al hablar de "fraude" Capriles se refirió a la Asamblea Nacional Constituyente a la que ha convocado el presidente, Nicolás Maduro, y reiteró que para contrarrestar esta iniciativa la MUD ha presentado hoy la propuesta de referendo para el próximo día 16 en el que el pueblo dirá si apoya o no a esa idea de cambiar la Carta Magna.



"La convocatoria al plebiscito, juicio popular, decisión de nuestro pueblo, participación, la convocatoria del 16 es complementaria, forma parte de la agenda de lucha, no quiere decir que nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a esperar el 16 de julio", dijo al reiterar que hasta esa fecha se harán más protestas.



Insistió en que "de aquí al 16 la agenda de calle seguirá creciendo" y llegará "la famosa hora cero" en la que, asegura, los venezolanos demostrarán masivamente que no quieren "fraude constituyente".



El Poder Electoral venezolano, entretanto, prevé realizar la elección de la ANC el próximo 30, una contienda en la que no participará la MUD que, por el contrario, ha llamado a sus simpatizantes a organizarse para impedirla.