Leopoldo López pide no decaer en la lucha y anuncia embarazo de su esposa

EFE

El líder opositor venezolano preso Leopoldo López pidió a los ciudadanos de su país, en un nuevo vídeo difundido hoy, que no decaigan en la lucha "por una mejor Venezuela" y anunció que ha recibido una de las "mejores noticias" en sus años de presidio, el tercer embarazo de su esposa, Lilian Tintori.



"Vale la pena luchar por Venezuela, no decaigamos en nuestra lucha, no nos rindamos nunca, no nos cansemos de querer una mejor Venezuela", dijo López en un vídeo en el que aparece junto a Tintori y que fue difundido hoy pero grabado el pasado 17 de julio, cuando estaba en arresto domiciliario.



Esta madrugada López fue de nuevo detenido y llevado a la cárcel militar de Ramo Verde, cercana a Caracas, y el Supremo aseguró que la razón fue que el opositor, supuestamente, planeaba fugarse.



El opositor que aparece junto a su esposa señala que si este vídeo es difundido es porque fue sacado de su casa y devuelto a la cárcel.



Señaló que grabó este mensaje junto a ella porque están juntos en esta situación y porque están "claros del riesgo" que corren como familia.



"Pero aquí hay otras razones para luchar por Venezuela y ha sido una de las mejores noticias que yo he recibido en estos últimos tres años y medio (de prisión)", dijo al acariciar el vientre de Tintori.



Indicó que, sin embargo y a pesar de su apego a la familia, está dispuesto "a avanzar y continuar diciéndole a los venezolanos" que lo que considera es la ruta para la democracia, aunque sobre esa ruta no ofreció mayores detalles.



Reiteró que su mensaje a los venezolanos es que "si la lucha por una Venezuela libre y democrática" lo devolvía a prisión, él estaba dispuesto a asumir ese riesgo.



López pasó más de tres años en la misma prisión y sus abogados denunciaron que fue torturado en varias ocasiones.



El chavismo aseguró ayer que el líder de Voluntad Popular (VP) había faltado a su palabra de "llamar a la paz", algo a lo que supuestamente se había comprometido ante una Comisión de la Verdad que gestionó su salida de la celda.



Además, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, detenido en febrero de 2015 acusado de conspiración y asociación para delinquir, también fue devuelto al penal militar en la madrugada de hoy.



Tras dos meses en la cárcel militar de Ramo Verde, recibió una "medida cautelar sustitutiva de libertad" y por motivos de salud estaba en arresto domiciliario.