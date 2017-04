Lilian Tintori denunció que Leopoldo López tiene un mes aislado

Indicó, a través de un vídeo transmitido por la red Periscope desde las cercanías del internado judicial, que junto a Antonieta Mendoza, madre de López, ha pasado el día entero, a las puertas de la cárcel de Ramo Verde y ninguna autoridad de la institución le ha explicado por qué el dirigente está aislado.



"Leopoldo tiene tres semanas sin ver a nadie, no han dejado pasar a su familia, no han dejado pasar a sus abogados, le han quitado el derecho a la defensa, vinimos con mucha ilusión a ver a Leopoldo hoy domingo y no nos dejaron pasar, no nos dicen por qué no, simplemente es una orden de arriba", dijo.



La opositora responsabilizó al jefe de Estado, Nicolás Maduro, al dirigente oficialista Diosdado Cabello y al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, de lo que le pueda pasar a López, líder del partido Voluntad Popular.



Tintori mostró en este vídeo la barrera de funcionarios de la Guardia Nacional (GNB) que se instaló en la entrada de la cárcel tras su llegada y criticó que esto se hiciera ante la visita de dos mujeres desarmadas mientras la población está a merced de la delincuencia.



Anunció que tanto ella como su suegra han decidido unirse a la convocatoria de protesta que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) hizo para este lunes que consiste en un "plantón" en las principales vías del país.



"Este plantón ya arrancó, arrancó en Ramo Verde donde está Leopoldo, donde está el hombre que nos ha enseñado a resistir" dijo y recordó que "un plantón es un plantón es no movernos de donde estamos y mantener la paz y la tranquilidad, no caer en confrontación".