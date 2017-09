Lilian Tintori negó que Leopoldo López haya negociado con el Gobierno

"El presidente Zapatero estuvo en Venezuela, estuvo ayer en mi casa", afirmó Tintori en una actividad con víctimas de la violencia de las protestas y familiares de políticos presos, lo que pasó a confirmar las informaciones de que el político español se reunió ayer con representantes del Gobierno y la oposición.

La esposa de López recordó que el fundador de Voluntad Popular, recluido en su casa con una medida de arresto domiciliario, tiene restricciones que le impiden informar por cualquier vía cualquier asunto de su vida política.



Indicó que la visita que recibió López no había sido algo de lo que ellos tuvieran conocimiento previo, porque los accesos a su residencia, dijo, están bajo control de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia (Sebin).



Tintori evadió dar detalles del encuentro en el que, aseguró, ella se limitó a saludar a Rodríguez Zapatero y aprovechó para insistir en su mediación con el Gobierno de Nicolás Maduro para la "libertad para todos los presos políticos".



"No hay negociación y menos a espaldas del pueblo, Leopoldo jamás va a negociar a espalda del pueblo, si algo ocurre en esos diálogos tiene que ser transparente", dijo la opositora sin revelar los temas tratados en la reunión.



El ex jefe del Gobierno español se reunió también con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, para abordar de nuevo los acercamientos con los opositores.



El expresidente español, uno de los mediadores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para Venezuela, comenzó a visitar el país desde mediados de mayo de 2016 para promover un diálogo entre el Gobierno y la oposición agrupada dentro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



Pese al fracaso de esas reuniones por el supuesto incumplimiento de las partes de los acuerdos alcanzados en la mesa, Rodríguez Zapatero ha continuado visitando el país caribeño, especialmente en los momentos más álgidos de la crisis venezolana.



Hasta la fecha las conversaciones entre los opositores y el Gobierno de Maduro no se han podido retomar oficialmente, sin embargo el mandatario venezolano ha sugerido en varias ocasiones que sus emisarios mantienen reuniones secretas con los opositores, negociado escenarios políticos que les permitan la convivencia.