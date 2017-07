López dice Venezuela está ante una "amenaza clara" y pide sigan las protestas

EFE

Caracas.- El dirigente opositor venezolano Leopoldo López dijo hoy a través de un vídeo colgado en Youtube que Venezuela está ante una "amenaza clara" de "aniquilamiento" de la república y la democracia, y pidió a los ciudadanos seguir con las protestas de calle.



"Hoy en Venezuela estamos ante una amenaza muy clara que está presentando Nicolás Maduro y quienes lo acompañan con el proyecto de la Constituyente. Esta amenaza busca dos cosas, primero el aniquilamiento de la república y del estado democrático, y lo segundo la sumisión absoluta del pueblo venezolano", dijo en su mensaje el dirigente que se encuentra en arresto domiciliario.



López, condenado a casi 14 años de cárcel, recibió a principios de este mes el beneficio de casa por cárcel y este es el primer mensaje que envía al país a través de un vídeo bajo estas nuevas condiciones tras pasar tres años y medio recluido en la prisión militar de Ramo Verde cercana a Caracas.



El líder del partido Voluntad Popular señaló que la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el Gobierno de Maduro para cambiar la Carta Magna y que debería ser electa el próximo domingo es solo una "pretensión" de "aniquilar" la democracia pues los venezolanos, asegura, lo van a impedir con sus protestas pacíficas.



Recordó que una "manifestación de lucha" pacífica fue la consulta popular del pasado 16 de julio en la que más de 7,4 millones de venezolanos demostraron su rechazo a la Constituyente y al "desmantelamiento de la república".



"El 16 de julio marcó un antes y un después", dijo y apuntó que para quienes están en una posición de liderazgo este es un "mandato" del pueblo que se debe asumir.



"El mandato dio tres puntos muy concretos, el rechazo al proyecto fraudulento de la Constituyente; segundo un mensaje muy claro a la Fuerza Armada Nacional y a todos los funcionarios públicos sobre su obligación de cumplir con la Constitución y no ser parte de un proyecto de aniquilacion de la república", señaló López.



Agregó que el tercer punto "es el mandato a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para la composición de los poderes públicos y la convocatoria a unas elecciones que puedan abrir las compuertas a un gobierno de unidad nacional".



López indicó que, una vez logrado el cumplimiento de estos mandatos, es urgente que la apertura de un canal humanitario para que puedan ingresar alimentos y medicinas al país en vista de que el pueblo está "pasando hambre".



Asimismo pidió la libertad de todos los políticos presos y "la concreción de un calendario electoral para gobernadores alcaldes y presidencia de la república".



Dijo, además, que al acatamiento de la Constitución se puede llegar por dos caminos: uno pacífico y ordenado que es "el que aspiran la inmensa mayoría de los venezolanos" en el que se incluye. Y el segundo que es manteniendo las protestas de calle que ya duran casi cuatro meses.



López pidió a los militares colaborar para que no se dé cumplimiento a la elección de la Constituyente dejando de prestar su apoyo al plan de seguridad para las elecciones del domingo y les aseguró que si cumplen con esta solicitud, el pueblo y las leyes los acompañarán.



También llamó a apoyar la huelga general de 48 horas que fue convocada por la oposición y que se desarrollará estos días miércoles y jueves, así como a la "gran" marcha de este viernes.



López finalizó diciendo que, aunque este mensaje puede representar un riesgo para él, no teme regresar a su celda.



"Hoy estar al frente de esta lucha o participando activamente en ella tiene riesgos que todos debemos estar dispuestos a asumir", concluyó.