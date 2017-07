Maduro achaca a medios privados abstención en comicios por no cubrir jornada

EFE

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que alrededor de tres millones de venezolanos no acudieron este domingo a las urnas para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente debido a las protestas opositoras y a una "campaña" de las televisiones que, afirmó, no dieron cobertura a los comicios.



"Yo calculo que más o menos unos dos, tres millones de personas (...) se les impidió votar por las barricadas, por las quemas, por las balas, por las bombas, por la campaña de las televisoras privadas", dijo desde la sede del Poder Electoral en Caracas donde recibió un informe con el primer boletín oficial de las elecciones.



Según Maduro, los dueños de las televisoras privadas Venevisión y Televen "nuevamente se sumaron a la guerra", y "sacaban la campaña más infame de violencia", en alusión a las manifestaciones convocadas por la oposición para mostrar su rechazo a la Constituyente.



"La transmitían, ignoraron al pueblo votando", dijo Maduro, aseverando que estos medios privados no cubrieron la jornada electoral como se acostumbra en el país caribeño, pero en cambio sí transmitieron las protestas opositoras en contra del proceso.



En ese sentido, pidió "explicaciones públicas" por esta inacción que calificó de "inaceptable" y designó al vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami, como la máxima autoridad para encargarse del caso.



"¿Están comprometidos con la Constitución de la democracia o tendremos que tomar decisiones severas con ustedes? No voy a permitir golpes de Estado, ni conspiraciones (...) mano dura, autoridad máxima en el cargo usted, vicepresidente ejecutivo, tenemos todos los instrumentos legales para que así sea", resaltó.