Maduro dice Colombia tiene un "problema" de migración grave

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que Colombia tiene un "problema" de migración que ha obligado a millones de ciudadanos a abandonar el vecino país, y aseguró que la nación que él gobierna no presenta esa dificultad sino que recibe a "refugiados".



"Es muy grave el problema de la migración de los refugiados colombianos hacia Venezuela, eso es diario, son miles y miles", dijo el mandatario desde un acto en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, junto a decenas de personas que viven en zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela.



En una alocución que fue transmitida en cadena obligatoria de radio y televisión, Maduro afirmó que durante los Gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos "más de 3 millones de colombianos se han ido de Colombia a Venezuela (...) huyendo de la guerra durante todos estos años".



Por ello, explicó, ordenó a su canciller, Jorge Arreaza, recorrer la zona fronteriza para revisar esta situación y brindar apoyo a quienes provengan de Colombia que, insistió: "tienen en mí un presidente hermano, soy hermano del pueblo colombiano, soy un presidente antioligárquico".



Indicó que en los últimos años "varios millones" de colombianos se han ido hacia Estados Unidos, otros "varios millones" hacia España e iguales aproximados hacia países latinoamericanos como Ecuador, Perú y Argentina.



"Hay un problema muy grave, lo dicen las Naciones Unidas, (Colombia es) el país con mayores refugiados del mundo y de gente que huye de la guerra: 6 millones, 7 millones (...) es lo más grave que hay", sostuvo.



En este sentido, el líder chavista celebró que "afortunadamente Venezuela no tiene ese problema", sino que el país es "receptor de migración, receptor de refugiados" y aseguró que esto lo reconoce la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la ONU.



Desde que inició el Gobierno de Maduro en 2013 miles de venezolanos han dejado el país entre otras razones por la profundización de la crisis económica en esta nación, cuya inflación cerrará 2017 en más de 700 % según proyecciones del Fondo Monetario Internacional.



No obstante, el chavismo gobernante no ha informado números migratorios en los últimos años, aunque la oposición venezolana habla de un "éxodo" que cifra en cerca de dos millones de ciudadanos.