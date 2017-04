Maduro dice el papa ha hecho su mejor esfuerzo por diálogo y muestra respeto

EFE

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que el papa Francisco "ha entregado su mejor esfuerzo" para que se produzca el diálogo político en su país y mostró su respeto a las declaraciones que ofreció el pontífice el sábado sobre este mecanismo.



"Ayer arremetieron (la oposición) contra el papa Francisco yo respeto las expresiones del Papa francisco, lo respeto a él", dijo Maduro en su programa televisivo transmitido por el canal estatal VTV.



El jefe de Estado dijo entonces que el papa ha "entregado su mejor esfuerzo para el diálogo", tras señalar que la oposición no quiere dialogar y que "huyen despavoridos" cada vez que él los llama a las conversaciones.



El sábado, el papa Francisco consideró que un nuevo intento de facilitación de diálogo político en Venezuela, como en el que participó recientemente el Vaticano debe producirse en "condiciones muy claras".



"Yo creo que tiene que ser en condiciones muy claras, parte de la oposición no quiere esto, que es curioso, la misma oposición está dividida y por otro lado parece que los conflictos se agudizan más pero hay algo en movimiento, hay algo en movimiento", afirmó el pontífice.



En ese sentido, el dos veces candidato opositor a la Presidencia de Venezuela y gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles, respondió a la declaración del papa sobre la oposición venezolana y aseguró que no está dividida.



La oposición venezolana abandonó el diálogo el pasado diciembre tras señalar que el Gobierno no cumplió con los acuerdos alcanzados en esas conversaciones.



El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el opositor Julio Borges, indicó hoy que lo que el papa dijo ayer son "cosas muy relevantes" como que "en Venezuela si no hay garantías no hay posibilidad de avanzar" en el diálogo y reiteró que para ello hay una serie de peticiones.



Entre las peticiones están las elecciones, "libertad de los presos políticos, desarme de los "paramilitares", un canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas, y el respeto a la AN".



Dichas peticiones serán llevadas a la sede de la nunciatura para que sean enviadas al papa, dijo Borges.



Cabe destacar que Francisco hoy se volvió a referir a Venezuela para hacer un llamamiento "al Gobierno y todos los componentes de la sociedad venezolana" para que se eviten nuevas "formas de violencia" y se respeten los derechos humanos en el país.



Esto, en medio de las protestas que se vienen generando desde hace un mes en el país caribeño y que han dejado 29 muertos, cerca de 500 heridos y más de mil detenidos.