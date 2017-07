Maduro dice que ha subestimado la maldad de la oposición venezolana

EFE

Moscú.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su mayor error en la crisis que vive el país ha sido "subestimar la capacidad de daño, la maldad" de la oposición, en una entrevista con la cadena rusa RT en la que ratificó la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del próximo domingo.



"Subestimar a la oposición, su capacidad de daño, su maldad, su capacidad de violencia, quizás es el peor error que hemos cometido", señaló en la entrevista difundida anoche desde el Palacio de Miraflores.



El mandatario venezolano subrayó que lo que está ocurriendo en Venezuela se debe a que "aquí no hay una oposición democrática, que esté haciendo exigencias razonables en el marco de la Constitución".



"Yo busqué en mayo durante tres semanas y media un diálogo directo con la oposición para que se incorporaran a la Asamblea Nacional Constituyente y se negaron. Y desde entonces la oposición lo que ha hecho es retroceder, se han ido al extremismo de derechas, se quedaron atrapados en estrategias de violencia local", manifestó.



Maduro acusó a los medios de comunicación opositores y "hegemónicos" de haber "vendido en el mundo la imagen de una Venezuela que no existe".



Tras la noticia de las nuevas sanciones contra 13 funcionarios del Gobierno de Caracas por parte de la Casa Blanca y las declaraciones de Washington de que está dispuesta a aplicar fuertes medidas contra la economía venezolana si Maduro no da marcha atrás con la Constituyente, el mandatario pidió a Trump que detenga la "agresión".



"Donald Trump, detén la agresión contra Venezuela. Venezuela es una base fundamental de estabilidad de todo el Caribe, de América del Sur. Si Venezuela fuera desmembrada, si la revolución bolivariana fuera golpeada hasta el punto de llevarnos a tomar las armas, nosotros combatiríamos nuevamente con la misma bandera e iríamos más allá de nuestra frontera", señaló.



"Cesen en sus agresiones...cesen en su intervencionismo en América Latina", insistió.



No obstante, se mostró dispuesto a reunirse en el futuro con el mandatario norteamericano.



"Si de algo sirve, a mí como presidente me gustaría algún día hablar con él y estrecharle la mano para decirle que estamos en el siglo XXI, que se olviden de la doctrina monroísta, que ha llegado el tiempo de aceptar la diversidad, de un nuevo tipo de relación de altura", afirmó.



"Hemos resistido 110 días continuos de arremetida violenta con paciencia, con estoicismo. Es algo muy doloroso producto de una violencia multiplicada por una oposición que se lanzó a la aventura de incendiar a Venezuela solicitando una intervención", manifestó.



Maduro concluyó que "a la oposición solamente le va a quedar una vía: atender la convocatoria al diálogo nacional que va a ser la Asamblea Nacional Constituyente a partir de la próxima semana".

