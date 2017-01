Maduro dice que Trump no puede ser "peor" que Obama

"Hay que esperar, sobre el presidente Donald Trump los grandes medios internacionales han especulado mucho y nos sorprende la campaña de odio que hay contra Donald Trump, brutal, en el mundo entero, en el mundo occidental y en los Estados Unidos", dijo Maduro a periodistas desde el palacio presidencial de Miraflores.



"No nos adelantemos a los sucesos, en ese sentido yo quiero ser prudente y decir, esperemos, peor que Obama no será", agregó.



El presidente insistió en que hay que esperar a ver el comportamiento de Trump "tanto en la política interna de los Estados Unidos como en la política internacional" al tiempo que "ratificó" que quiere tener "relaciones de respeto, comunicación y cooperación" con Washington.



"Esperemos, vienen grandes cambios en la política mundial, uno de los cambios seguramente que será muy importante será lo que llaman 'la era Trump', yo creo que los cambios de la geopolítica mundial van a estar marcados por la pluripolaridad y el multicentrismo, la época del mundo unipolar se acabó y venezuela está en la ola de esos cambios", agregó.



Dijo que Obama deja un legado "de guerras" en África y Asia, "deja al mundo plagado de terrorismo, y en América Latina tres golpes de Estado lo recordarán", dijo al comentar la salida de los presidentes de Honduras, Manuel Zelaya en 2009, de Fernando Lugo en Paraguay en 2012, y de Dilma Rousseff en Brasil en 2016.



También atribuyó a Obama, "intentos de golpes contra (Evo (Morales, de Bolivia), las campañas de cerco contra Nicaragua, los intentos de golpe y de magnicidio contra Rafael Correa en Ecuador y todo lo que le ha hecho al pueblo venezolano, la guerra económica, el bloqueo financiero".



Indicó que "la única cosa que podía reconocer" de Obama como algo positivo es "lo que ha intentado hacer con Cuba" al "intentar" aligerar "los mecanismos del bloqueo", aunque aclaró que "lo hace porque creen que es la vía por la que pueden reconquistar a Cuba y recolonizarla".



Ayer Maduro hizo un llamado a conformar "un gran movimiento nacional de rechazo y repudio" contra la orden ejecutiva de Obama que prorrogó el viernes pasado, por un año más, la "emergencia nacional" sobre el país caribeño.



Maduro señaló que la decisión del presidente saliente de EE.UU. de renovar "la brutal orden ejecutiva" en la que "declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria" es una "expresión de odio lamentable".



Obama ordenó la continuidad de un año de la "emergencia nacional" declarada en 2015 sobre Venezuela, donde, según indicó, "la situación no ha mejorado" y "el Gobierno continúa erosionando las garantías de los derechos humanos".

Cono monetario

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló hoy que la entrada en circulación de algunas de las nuevas piezas del cono monetario venezolano ha sido positiva, y destacó que el proceso de incorporación de estos nuevos papeles, que efectivamente comenzó este lunes, será "progresivo".



"Los primeros reportes que han llegado de la entrada en circulación de los nuevos billetes del cono monetario son positivos", dijo desde el palacio presidencial en Caracas por medio del canal estatal VTV.



El jefe de Estado destacó que la decisión tomada en diciembre de retirar de circulación los billetes de 100 bolívares -pieza de mayor denominación hasta ayer- y la ampliación del cono monetario es un golpe "demoledor", y que sus efectos se sienten "positivamente" en la moneda venezolana.



"Vamos poco a poco, estamos cómodos en ese sentido", agregó, y afirmó que la circulación de las nuevas piezas se irá "fortaleciendo".