Maduro dice que Venezuela está en medio de "una crisis revolucionaria"

Caracas.- El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, dijo hoy que la situación económica venezolana está en el centro de "una crisis revolucionaria" tras el colapso del modelo rentista petrolero del la nación caribeña, pero que superará con la Asamblea Nacional Constituyente.



"Estamos en el centro de una crisis revolucionaria, que nadie le tenga miedo a esas palabras, Venezuela necesita una revolución económica para el parto de una nueva economía, de un nuevo modelo, de un nuevo tiempo, de una nueva fuerza productiva, y los actores de esa revolución estamos aquí, y las actrices también", dijo.



Las palabras de Maduro fueron parte de un encuentro con sectores de empresarios e industriales para promover la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el mandatario, y que los venezolanos elegirán en las urnas el próximo 30 de julio.



La llamada "revolución bolivariana", como se conoce el modelo socialista del Gobierno venezolano desde hace 18 años, tiene "una economía y unos actores, y un tiempo político que apenas nace, pero que no termina de nacer y consolidarse", dijo en el encuentro transmitido obligatoriamente en todas las televisiones y radios del país.



La superación de esa transición de la que habló el mandatario se concretará, dijo, con la Asamblea Constituyente, un proceso que permitirá redactar una nueva constitución y refundar el Estado.



"Nosotros los venezolanos vamos a sorprender al mundo con el nuevo modelo económico que vamos a articular a partir de la Constituyente, vamos a asombrar al mundo con la capacidad de trabajo, productiva", aseguró.



El líder socialista, que enfrenta una de las peores crisis económicas de la historia de Venezuela, aseguró que una vez se logre la Constituyente podrá superar cualquier escenario.



"Póngame el escenario que ustedes me quieran poner, y para ese escenario ya estamos preparados, y a Venezuela no la va a detener nadie (...) estamos listos, y cuando digo que estamos listos es porque estamos blindados", afirmó.



Los tres años de Gobierno de Maduro, que han coincidido con el desplome de los precios petroleros, son los peores de la economía venezolana, cuyos ingresos han caído más de 60 %, la escasez se mantiene en niveles críticos, y aunque no se conocen datos de inflación los expertos estiman que en 2016 superó el 500 %.