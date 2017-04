Maduro dijo que "autorizó" a que se demande a Capriles por difamación

"La basura esta llamada Capriles salió a culpabilizar al Gobierno, a la revolución, al Ejército, a la Guardia Nacional (GNB), yo he autorizado que se meta una demanda, una querella", dijo Maduro desde un acto en Caracas transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.



"Siempre me acusan a mí, yo me voy a defender ¿tengo derecho verdad? yo voy a interponer una querella para que se demuestre la verdad y pague por su mentira", agregó.



El presidente dijo que esta demanda debe introducirse "por el honor de la gente que ha sido acusada" y "este señor que acusó de esa forma, si tiene que ir a la cárcel vaya a la cárcel y pague su difamación".



Acusó a la oposición de llenar de "odio" a los ciudadanos y de mandarlos "a matar" para después, con "desparpajo", acusar a su Gobierno y las fuerzas de seguridad de los asesinatos.



Dijo que la mujer que falleció ayer en el occidental estado Táchira fue "asesinada por una persona militante, dirigente, de un partido de la MUD (Mesa de la Unidad Democrática) que le disparó".



También mencionó que el funcionario de la GNB que falleció durante unas protestas en una comunidad del estado Miranda, fue asesinado "criminal y vilmente por estas bandas fascistas de la derecha".



"Ya se ha hecho la investigación, la planimetría y ya estamos detrás para capturar al asesino que pertenece a una organización de la derecha venezolana", aseguró.



Además de estas dos personas, también murió, tras recibir un disparo en la cabeza, un joven de 17 años en el centro de Caracas cuando transitaba por una calle en la que se desarrollaba una de las marchas opositoras.



Capriles dijo ayer que los venezolanos que han muerto en el marco de las manifestaciones antigubernamentales de las últimas semanas han sido "asesinados por los cuerpos de seguridad del señor Maduro".



Con el fallecimiento del GNB se contabilizan 9 muertes en los escenarios de las protestas contra el Gobierno de Maduro, así como más de 550 detenidos de los cuales 334 siguen privados de libertad según la ONG Foro Penal Venezolano.