Maduro dijo que la "única ruptura del orden constitucional" ocurrió en 2002

"En Venezuela la única ruptura del orden constitucional la encabezó y la protagonizó la derecha fascista que controla la Asamblea Nacional, el 11, 12 y 13 de abril del año 2002, y la avaló el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la OEA (Organización de estados Americanos) entonces", dijo Maduro a través del canal estatal VTV.



El jefe de Estado venezolano se refirió a la "discrepancia" e "impasse" que ocurrió entre la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de que este último publicara el miércoles una sentencia en la que asume las competencias del Parlamento, alegando que este persiste en "desacato".



La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, afirmó que dicha sentencia representa una "ruptura del orden constitucional" en el país.



En ese sentido, Maduro indicó que desconocía que el TSJ iba a sacar una sentencia como esa y que además tampoco tenía conocimiento de que la fiscal tomaría esa posición, una situación que, ironizó, sirve para demostrar que en Venezuela "hay una dictadura".



"En Venezuela hay Poderes Públicos legítimos, constitucionales, y cada poder actúa ajustado a la Constitución y su consciencia, yo actuó de acuerdo a los mandatos de la Constitución y del TSJ, si no estoy de acuerdo con alguna parte de alguna sentencia acudo, a través de la Procuraduría General, y pido aclaratoria", dijo.



Por ello, aseguró que en Venezuela todos los poderes están en "pleno uso de sus facultades" y rechazó los señalamientos de que no hay democracia en el país.



El mandatario indicó además que esta "controversia" que surgió entre el TSJ y la Fiscalía debe resolverse por la vía del diálogo y por la "vía de la Constitución y las leyes, no con posiciones extremas ni dándoles argumentos a los que quieren intervenir Venezuela".



En cuanto a la Asamblea Nacional dijo que se encuentra "minimizada por sus propios errores", producto de "sus propias ilegalidades", pues aseguró que desde el Legislativo han pretendido destituirlo y que han llamado a la intervención de "órganos internacionales".



Según Maduro, el TSJ "ha contenido" los "actos ilegales y subversivos" promovidos desde la Cámara, en mano de sus opositores desde hace poco más de un año, pero declara en desacato por desobedecer una sentencia del TSJ. EFE