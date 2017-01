Maduro: Diputado opositor detenido es un criminal y no tiene inmunidad

EFE

Caracas.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo hoy que el diputado opositor Gilber Caro, detenido el pasado miércoles, es un "criminal" que fue capturado cuando llegaba de Colombia con un "plan" para cometer acciones "terroristas" y aseguró que por ser legislador suplente, no goza de inmunidad parlamentaria.



"Este señor capturado estaba articulado con el paramilitarismo colombiano del Norte de Santander en Cúcuta, un prontuario desde los años 80, estuvo preso por homicidio, asesinato, preso por narcotráfico y es diputado suplente, no tiene inmunidad", dijo Maduro en cadena obligatoria de radio y televisión.



El presidente hizo el comentario desde el céntrico estado Miranda donde comandó un ejercicio cívico militar "antiimperialista" y bajo ese escenario aseguró que Caro es "un criminal con un prontuario criminal, judicial, policial, impresionante".



Aseguró que el diputado por el partido Voluntad Popular (VP) que lidera el dirigente opositor preso Leopoldo López, fue "capturado con explosivos, armas" y también con dólares proveniente de Colombia "con un plan" y señaló que gracias a una investigación en curso que se realizaba desde hace meses pudo ser detenido a tiempo.



"Se le había detectado que era un núcleo para cometer acciones homicidas y terroristas contra la propia oposición, forma parte de una líneas de la guerra de carácter no convencional, la criminalidad, el paramilitarismo", dijo.



También criticó el hecho de que sea dirigente del partido VP, una organización que calificó de "ilegal" y "terrorista" de la "derecha venezolana" de la que se sirve "el imperialismo" para "desgastar la estabilidad de Venezuela".



En este sentido pidió al vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, y al ministro de Interior, Néstor Reverol, que en tres meses activen "una línea para derrotar el frente criminal y terrorista" que el "imperialismo" supuestamente ha insertado en Venezuela "con apoyo de las mafias paramilitares de Colombia".

Inmunidad

El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, así como otros legisladores han asegurado que con esta detención se viola la Constitución del país al asegurar que Caro goza de inmunidad parlamentaria.



Borges acudió ayer a un cuartel militar ubicado en el céntrico estado Carabobo donde está recluido Caro desde el miércoles pasado y exigió su liberación "inmediata" aunque no pudo ingresar al lugar para ver a su colega.



"Se está utilizando a la Fuerza Armada y todas las instituciones del Estado para perseguir a la oposición", dijo Borges tras ver frustrada su visita.



El jefe parlamentario consideró "inaceptable" que la institución castrense "se preste para violar la inmunidad del diputado y pretendan juzgarlo en tribunales militares", al tiempo que pidió al alto mando militar "no dejarse utilizar" para la "represión política".