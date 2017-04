Maduro: no me temblará pulso para llevar a la cárcel a quien tenga que llevar

En una transmisión en cadena obligatoria de radio y televisión desde el Palacio de Miraflores, acompañado de varios miembros de su gobierno, Maduro presentó una serie de vídeos que supuestamente incriminan a dirigentes y diputados del partido opositor Primero Justicia (PJ) en la organización y financiación de actos violentos durante las protestas de las últimas semanas en Caracas.



En uno de los vídeos aparece un militante de PJ, de nombre Guido Rodríguez, que asegura, supuestamente en su interrogatorio policial, que les pagaron 300.000 bolívares por atacar con cócteles molotov el sábado 8 de abril en el municipio caraqueño de Chacao la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que sufrió daños de consideración.



Otro de los vídeos muestra también las supuestas declaraciones policiales de Alejandro Sánchez, quien junto a su hermano gemelo José -ambos dirigentes de PJ- fue detenido el pasado viernes.



Sánchez confiesa aparentemente su participación en la acción contra el DEM y asegura que esta fue planificada junto a otros actos violentos por dirigentes de ese partido opositor.



Maduro dijo que en la investigación para "desvelar" el "golpe" de la oposición este es solo "el primer paso".



"Con la investigación, sepan ustedes que no me va a temblar el pulso ni un segundo para llevar a la cárcel a quien tenga que llevar se llame como se llame, esté en el cargo que esté", aseveró.



El presidente venezolano agregó que tiene "poderes constitucionales" para hacer eso ante el mandato del Ministerio Público y del Poder Judicial y recordó además que el estado de emergencia económica, vigente desde hace meses en el país, le otorga "poderes superiores para garantizar la paz y la estabilidad".



"Nunca me ha temblado ni me temblará el pulso para hacer justicia para castigar férreamente a quienes quieren incendiar y llenar de violencia nuestra amada patria", recalcó.



A su juicio, la oposición venezolana "se metió en un callejón sin salida y están estrellándose una, dos, tres veces en el mismo callejón sin salida que se metieron hace cuatro años, cuando el pueblo nos dio el triunfo presidencial", en referencia a la ola de protestas opositoras de 2014.