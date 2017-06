Maduro pide a Rajoy no meterse con Venezuela y dice tiene obsesión "estúpida"

EFE

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió hoy al jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, no meterse más con su país y le acusó de tener una obsesión "estúpida" con la nación caribeña, al tiempo que le invitó a defenderse del "poco de bandidos" y "ladrones que lo rodean".



"Señor, defiéndase del poco de bandidos, ladrones que lo rodean a usted Mariano Rajoy, defiéndase ya con su verdad, no se meta más con Venezuela, es una obsesión, estúpida obsesión", dijo Maduro a través del canal estatal VTV desde el palacio presidencial de Miraflores.



El jefe de Estado venezolano hizo esta declaración luego de referirse a la moción de censura contra Rajoy presentada en el Parlamento español y que hoy superó.



Según el jefe de Estado venezolano, Rajoy intentó defenderse de la moción de censura presentada contra él atacando a Venezuela.



"¿Ustedes saben cuál fue la defensa de Mariano Rajoy de España?", se preguntó Maduro y se respondió que "frente a todas las acusaciones de corrupción del partido gobernante allá, del Partido Popular (...) (Rajoy) no dijo más nada sino atacar Venezuela".

Hoy, Rajoy superó la moción de censura que, aparte de situar en el centro del debate sus problemas con la corrupción, dejó atisbar un nuevo tono, de aparente mayor conciliación, entre las dos fuerzas de izquierda, PSOE y Unidos Podemos.



La moción, presentada por la coalición Unidos Podemos, obtuvo 82 votos a favor (lejos de la mayoría absoluta necesaria de 176), por 170 en contra y 97 abstenciones.



Por otro lado, Maduro insistió en que hay una campaña mundial contra Venezuela para lograr su intervención.



En ese mismo orden de ideas, se refirió al programa de televisión español "El Hormiguero" y criticó que en espacios de entretenimiento se toquen temas de la situación de Venezuela.



En el programa El Hormiguero entrevistaron "a Miguel Bosé, cantante (...). El segundo tema después de preguntarle las últimas cosas de los últimos discos de Miguel Bosé (fue) Venezuela y Miguel Bosé, con unas imágenes que le pusieron, ahí a vomitar todas las mentiras que él se traga sobre Venezuela, en un programa que es de entretenimiento", dijo.



"Es una campaña mundial para imponer sobre Venezuela una intervención internacional no se han dado cuenta que fracasaron (...) pedimos que dejen en paz a Venezuela, basta de tanta campaña de odio de mentira", reiteró.