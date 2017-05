Maduro pide a Santos dedicarse a gobernar y dice Colombia necesita un Chávez

EFE

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le pidió hoy a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, que se dedique a gobernar y consideró que Colombia "lo que necesita es un Chávez", en alusión a su antecesor, Hugo Chávez, fallecido en 2013.



"Coge mínimo Santos, coge mínimo compadre que la tienes bien fea en Colombia. Dedícate a gobernar y a resolver tus asuntos en Colombia", subrayó el mandatario venezolano durante su programa "Los domingos con Maduro" y exigió que "dejen quieto a quien quieto está".



"Se lo digo a la oligarquía de América Latina, a la oligarquía colombiana, le digo desde aquí: No se metan con el movimiento bolivariano, revolucionario de Venezuela, no se meta con nosotros, les puede salir muy mal la jugada", advirtió.



Al dirigirse a Santos, le pidió que resuelva "los asuntos del desempleo, de la educación, del hambre, de la miseria, de la falta de salud que hay en Colombia".



"Y no te metas con Venezuela que yo no me meto con Colombia", reclamó, al advertir: "no se metan con la patria" de Simón Bolívar.



"Oligarquía colombiana, temblad. Aquí está el pueblo de Venezuela (...) Nosotros no nos metemos en Colombia con nadie, resuelvan los problemas que tienen", afirmó al indicar que el país vecino tiene "30 % de desempleo abierto, miseria 50 %", y la "producción de drogas ha aumentado 40 %".



"Les puede salir muy cara la jugada contra Venezuela” insistió



"Cuidado les sale un Chávez en Colombia, Colombia lo que necesita es un Chávez para que ustedes vean cómo ese pueblo se va detrás de ese Chávez. No se meta con nosotros, no me busquen la lengua, que tengo muchas verdades que revelar y decir, déjenme quieto", subrayó el presidente venezolano al asegurar que está dedicado a su "trabajo".



Las relaciones entre Venezuela y Colombia, que comparten una frontera común de 2.219 kilómetros, atraviesa uno de sus momentos más complejos tras las restricciones en pasos terrestres ordenadas hace casi dos años por Caracas y el reciente cruce de declaraciones entre ambos Gobiernos en medio de crisis venezolana.