Maduro pide detener a quienes suban precios tras aumento de dólar "criminal"

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó hoy que ordenó al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, detener "a todo aquel que pretenda especular" y subir los precios de los productos en el país basándose en el dólar no oficial, que en los últimos días ha subido de forma exponencial.



"Vamos a iniciar esta etapa ahora Constituyente y hay que dar la batalla duro contra los especuladores que fijan los precios a través de 'Dólar Today'. Comprando productos en Venezuela, produciendo en Venezuela, los quieren vender al precio del dólar criminal", dijo el mandatario desde Caracas en una alocución televisada.



El jefe de Estado venezolano dijo en ese sentido que no permitirá que se vendan los productos a precio del dólar no oficial al que ha calificado de "terrorista".



"Mano dura, mano de hierro, vayan con todo", agregó y enfatizó que aquellos que suban los precios "presos tienen que ir".



Maduro dijo además que le pasaron un dato de una cadena de supermercados, de la que no dijo el nombre, que ha aumentado los precios y que por ello pidió investigarla.



El dólar siguió hoy batiendo récords de cotización respecto al bolívar que no deja de caer en el mercado paralelo al cambio oficial impuesto por el Gobierno venezolano, cuatro días después de la elección de una Asamblea Constituyente rechazada por la oposición y varios países, informó la página Dolar Today.



El Estado venezolano monopoliza el flujo de divisas bajo un control de cambio desde 2003 y ha acentuado los filtros para la asignación de estas monedas en el último quinquenio debido a la crisis económica que sufre el país, principalmente por la caída en los precios globales del petróleo.