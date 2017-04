Maduro pidió a los venezolanos prepararse para ganar "la paz" con elecciones

"Tenemos que buscar fórmulas para ganar definitivamente esta batalla en paz, yo quiero ganar esta batalla ya, y quiero que el pueblo se prepare para ganarla en paz y con votos, yo quiero que nos preparemos para tener una victoria electoral pronta y total", dijo Maduro frente a miles de partidarios.



El presidente venezolano realizó este llamamiento al término de una marcha de miles de chavistas en apoyo a su Gobierno, que coincidió con una marcha opositora también multitudinaria que ha reclamado, entre otras cosas, la celebración de elecciones en el país.



Maduro, sin embargo, no precisó cuándo podría llevarse a cabo esa contienda, o si se refería a las elecciones de gobernadores en mora, a las de alcaldes, cuyos periodos vencen este año, o alguna otra como reclaman los opositores.



El país no se ha medido en elecciones desde diciembre de 2015 cuando se celebraron las legislativas, que dieron, por primera vez en 15 años, una amplia victoria a la oposición en el Parlamento.



"¿Ustedes están preparados para rescatar la victoria electoral?", preguntó Maduro a la multitud que llenó una de las principales avenidas del centro de Caracas, al tiempo que aseguró que él quiere "ir a elecciones".



Maduro afirmó que quiere medirse en las urnas "pronto" para "verle la cara" al presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, y al expresidente del Legislativo y también opositor Henry Ramos Allup, así como para buscar "un camino pacífico para que la revolución bolivariana ponga en su puesto a los conspiradores, a los asesinos y a la derecha intervencionista".



Señaló, sin embargo, que el Poder Electoral de su país es "autónomo", y que este "tomará las decisiones que tenga que tomar y Venezuela no acepta ni aceptará chantajes del Departamento de Estado ni de sus títeres en América Latina".



En este sentido, aseguró que los asuntos que se deban atender en la política venezolana los decidirán las instituciones y sus ciudadanos "en autonomía, con independencia".



El Poder Electoral venezolano no ha fijado hasta ahora las fechas ni publicado el cronograma de actividades, tanto para los comicios regionales pendientes desde el año pasado como para otra elección.



Actualmente, varios de los partidos políticos están cumpliendo con un trámite administrativo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que exige que los partidos reúnan una cantidad mínima de apoyos, equivalente al 0,5 % del registro electoral, para evitar su anulación.