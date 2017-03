Maduro pidió ayuda a la ONU para regularizar suministro de medicinas en Venezuela

"Le he pedido ayuda (...) para regularizar todo el tema de los medicamentos, Naciones Unidas tiene los planes más avanzados, completos en el mundo, para recuperar la capacidad productiva de la industria farmacéutica", dijo Maduro al canal estatal VTV durante la inauguración de un conjunto de residencias en Caracas.



En ese sentido, indicó que confía en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para estabilizar la distribución de medicinas en el país caribeño, una situación que se ha agudizado en los últimos dos años.



Asimismo, pidió "apoyo" a la ONU "para atender las heridas económicas y sociales que golpean" al pueblo venezolano "por la guerra económica y por la caída abrupta de los precios petroleros".



Por lo anterior, el mandatario le ordenó a los ministros del "campo social" seguir las recomendaciones que haga la ONU.



El pasado 8 diciembre, la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el Gobierno acordó ampliar los planes de cooperación con la ONU para adquirir medicamentos.



Sin embargo, un mes después el diputado opositor José Manuel Olivares denunció que el país no había adquirido medicinas.



Por otro lado, Maduro dijo que se había reunido con la jefa del PNUD, Jessica Faieta, y que había recibido de sus manos el informe anual del índice de desarrollo humano, en el que, dijo, de 188 países, Venezuela ha quedado en el puesto 71.



"Venezuela ha quedado (...) por encima de México, Brasil, Colombia, Perú, que son países de economía poderosa. A pesar de la guerra económica, Venezuela se mantiene en un índice de desarrollo humano alto", agregó.



El Parlamento, de mayoría opositora, declaró la existencia de una crisis humanitaria nacional y, en este sentido, pidió al Gobierno de Nicolás Maduro que permita el acceso de medicamentos y alimentos para atender la situación.



Un 51 % de los quirófanos de los hospitales públicos venezolanos no se encuentra operativo y un 78 % de estos centros sufre la escasez de medicamentos, según la "Encuesta Nacional de Hospitales 2017", que fue presentada ante el Legislativo la semana pasada.